Зачестиха кражбите на дървесина

Със застудяването зачестиха и кражбите на дървесина в региона. За два дни униформените установиха четири случая на незаконно добит дървен материал за огрев. По разкриването на последните посегателства работят служители на РУ – Стражица и на РУ-Полски Тръмбеш.

На 21 октомври сутринта при проверка в имот в с. Сушица са установени 0,3 пространствени куб. м. дърва за огрев, без горска марка и превозен билет. В хода на инспекцията е изяснено, че дървата са незаконно добити от землището на селото и са общинска собственост. Дървесината е иззета. По случая е образувана преписка.

Същия ден е започнало и разследване по сигнал за кражба на дърва за огрев и техника от имот в с. Куцина, община Полски Тръмбеш. По данни на тъжителя посегателството е извършено в периода 11-21 октомври. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.