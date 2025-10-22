Крими

Зачестиха кражбите на дървесина

БОРБА БГ 33 четения 0 Comments

 

Със застудяването зачестиха и кражбите на дървесина в региона. За два дни униформените установиха четири случая на незаконно добит дървен материал за огрев. По разкриването на последните посегателства работят служители на РУ – Стражица и на РУ-Полски Тръмбеш.

На 21 октомври сутринта при проверка в имот в с. Сушица са установени 0,3 пространствени куб. м. дърва за огрев, без горска марка и превозен билет. В хода на инспекцията е изяснено, че дървата са незаконно добити от землището на селото и са общинска собственост. Дървесината е иззета. По случая е образувана преписка.

Същия ден е започнало и разследване по сигнал за кражба на дърва за огрев и техника от имот в с. Куцина, община Полски Тръмбеш. По данни на тъжителя посегателството е извършено в периода 11-21 октомври. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

Вижте още

Разследват кражби на имущество, пари, накити и регистрационни табели

БОРБА БГ 189 четения 0

Отборът на ОДМВР-Велико Търново на второ място в Първи открит тактически турнир

БОРБА БГ 369 четения 0

С пробация и условни присъди приключи 10-годишна сага за купуване на гласове

БОРБА БГ 417 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *