Арх. Донка Колева събра в книга архитектурната съкровищница на Велико Търново

Знаете ли кои са и къде се намират къщите на старите търновски кметове от XIX и началото на XX век? И че над 30 сгради, оформящи градски силуети по главната улица, ул. „Гурко” и в кв. „Варуша” в старата столица или са безвъзвратно загубени или в много лошо състояние.

Тези и още много интересни и любопитни факти, както и цялата история на търновската архитектура от античността до наши дни са събрани в уникалния сборник на арх. Донка Колева „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа”.

Книга без аналог в никой от българските градове, плод на нейния огромен опит, задълбочени проучвания и безценни знания.

Нейното официално представяне бе на 23 октомври в музея „Възраждане и Учредително събрание”.

Сградата, строена от Колю Фичето, бе най-подходящия декор за културното събитие, а залата, в която са заседавали първите народни избраници, се оказа тясна за всички нейни колеги архитекти, строители, проектанти, историци, общественици, приятели на авторката или просто любители на историята, впечатлени от нейния труд.

Представянето бе организирано от сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“, което заедно с авторката финансира изданието.

Събитието бе предшествано от фотоизложба и награждаване на победителите в конкурс за архитектурното наследство на Велико Търново, също организиран от сдружението. Така бе даден старт на честванията на 840-годишнината от въстанието на Асен и Петър.

Арх. Донка Колева и забележителната й книга бяха уважени от зам.-кмета на Велико Търново Снежана Данева – Иванова и областния управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева.

„Голяма част от хората, които познават материята, са ни споделили, че подобен вид литература не си спомнят някога да е издавана. Тя е интересна както за специалисти, така и за широката аудитория и съхранява архитектурната памет на Търново – град, в който с един поглед можеш да обхванеш цялата история на страната”, каза при откриването председателят на сдружението Станислав Стоянов.

„Днес присъстваме на забележително събитие, посветено на историята Велико Търново, на облика на града ни като историческа и духовна столица.

Успех, арх. Колева, на вас и на вашата прекрасна книга”, пожела зам.-кметът Снежана Данева – Иванова и предаде поздравленията на кмета Даниел Панов към нея и сдружението, че предават историята на поколенията напред чрез писаното слово и фотографиите.

Областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева благодари на арх. Колева, че през годините отдава своя плам и архитектурен труд на Велико Търново и увлича младите.

Чрез видеобръщение се включиха и представители на Асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“. Асоциацията и специалисти от побратимения на старата столица Байон, са в основата на проекта за инвентарни описи за градското архитектурно наследство във Велико Търново още от 2004 година и в който основна роля има арх. Донка Колева.

Развълнуваната авторка специално благодари за подкрепата на сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България”, в което членува и тя.

И после сама представи книгата си, описваща в четири части както историята на Велико Търново от Средновековието до наши дни, така и урбанистичните планове през годините.

Арх. Колева е отделила внимание и е описала всички обществени сгради, храмове, квартали, ханове, банки, училища, къщи на известни търновци и т.н. Книгата е богато илюстрирана, като повечето илюстрации са дело на самата авторка.

В общо 177 илюстрации 20 са на планови схеми, 17 на улични силуети, 42 на обществени сгради и 66 на къщи, строени през различни исторически периоди.

В края на изказването си арх. Колева сподели: „Смятам, че съм постигнала целта си. Това е необичаен портрет на отминалия свят, с оценка на ценностите и възможностите за опазване на културното наследство в полза на обществото”.

Ана Райковска

Сн. авторката