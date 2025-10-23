Д-р Любослав Шкварла е „Лекар на 2025 година“ за Велико Търново

Съсловната организация награди 12 медици за Деня на българския лекар

Д-Р ЛЮБОСЛАВ ШКВАРЛА Е НОСИТЕЛЯТ НА ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ЛЕКАР НА 2025 ГОДИНА“ НА РАЙОННАТА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Медикът получи приза си на официална церемония в сряда лично от председателя на съсловната организация д-р Чавдар Владимиров. Д-р Шкварла беше избран заради своя висок професионализъм и принос към развитието на съдовата хирургия в старата столица.

„Моят девиз се взаимства от Негово величество цар Борис III – „Вярност и постоянство“. Вярност към професията. Вярност към пациента. Постоянство към себе си и това да се развиваш и да вдигат стандарта, който си постигнал. Искам да благодаря на моята прекрасна съпруга, която винаги ме подкрепя. Знаете как е с хирург, постоянно го няма вкъщи…“, заяви д-р Шкварла при приемането на отличието.

Най-добрият лекар за 2025 г. във Велико Търново е родом от болярския град. Полага Хипократова клетва в Медицински университет –София, където завършва през 2007г. Придобива специалност през 2017г. и от тогава посвещава живота си на развитието и усъвършенстването на съдовата хирургия. Неговият професионален път включва работа в УМБАЛ „Св. Екатерина“ и Катедрата по сърдечно-съдова хирургия към Медицински университет – София. Специализирал е във водещи клиники в Швейцария, Испания и Италия. От 2018г.е и магистър по „Здравен мениджмънт“, а през 2021г. става началник на отделението по „Съдова хирургия“ в търновската болница, където въвежда съвременни и високотехнологични методи.

Освен него на церемонията бяха раздадени още 11 приза в различни направления.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ бяха наградени д-р Пламен Маринов и д-р Галина Гарева .

Д-р Пламен Маринов е анестезиолог, а през годините доказва своя професионализъм и безупречна репутация. Неговата отдаденост и компетенции се възприемат като пример в лекарската гилдия. Започна своята кариера като ординатор в Бърза помощ в Елена и в последствие се изявява като утвърден специалност и началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и в КОЦ Велико Търново.

Д-р Галина Гарева от 2018 г. и към момента е медицински директор на търновската болница. Възпитаничка е на Медицинския университет в Плевен, придобива специалност „Вътрешни болести“ и започва работа в поликлиника в Златарица. От 1999-2016г.е ценен кадър на РЗОК. Повече от 20 години тя е и член на Областния съвет на БЧК – Велико Търново, като в последните 5 е негов председател. Под нейното ръководството БЧК реализира десетки доброволчески инициативи.

Наградата за „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ си споделиха трима лекари. Това са д-р Петя Цветанова, д-р Петя Върбанова и д-р Иван Манчев.

Д-р Петя Цветанова е сред най-изявените офталмолози в региона. От началото на своята кариера тя се отличава с професионализъм и усет към най-модерните подходи за лечение. Създава свой медицински център през 2005г. в Горна Оряховица, в който се съчетават високотехнологична апаратура, иновативна диагностика и терапия. Над 6500 пациенти годишно преминават през нейната модерна клиника. Освен своята всеотдайност към професията,д-р Цветанова изпълнява каузи в полза на обществото като член на Зонта клуб Велико Търново.

Д-р Петя Илиева Върбанова е специалист по „Неврология“ и има магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Започва своята кариера като ординатор в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица и работи там до 2000г. След това работи като невролог в ДЦК Горна Оряховица.

Д-р Иван Манчев завършва Медицинска академия в София, а своята професионална кариера посвещава на хирургията във Велико Търново. Целият си трудов път извървява в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, където над 50 години оперира пациенти, а близо 30 години е на чело на Втора хирургия. Той е един от основателите на търновската хирургична школа и е признат за един от най-опитните медици в региона. Под негово ръководство са извършени над 13 500 оперативни интервенции. Д-р Манчев е първият лекар поставил пейсмейкър в областта.

Отличието в категорията „Принос за иновативна медицина и уникални техники“ отиде в ръцете на д-р Пламен Макавеев.

35-годишният медик е талантлив и отдаден на медицината кардиолог. Завършва с отличие Медицинския университет в Плевен през 2015 г. Своята професионален път започва в родния си град Свищов, където работи във филиала за Спешна медицинска помощ и във Вътрешно отделение на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“. От 2018г. е част от екипа на Специализираната болница за активно лечение по кардиология във Велико Търново, специализира кардиология под ръководството на проф. д-р Яна Симова. През 2022г. придобива специалност и доказва своя хъс и професионализъм в ежедневната си работа. Д-р Макавеев е активен участник в най-иновативните и съвременни процедури, а през 2024г. е част от първия екип за Централна Северна България , който въвежда интервенцията ренална денервация за лечение на резистена хипертония.

Д-р Снежана Георгиева е завършила медицина през 1991г. в Плевен. Своята кариера стартира през 1993г. в многопрофилната болница в Горна Оряховица, а после работи в Националната транспортна болница в София. От 2005г. е част от екипа на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Има богат професионален опит и е внедрила редица модерни методи за диагностика и лечение. Има специалност „Вътрешни болести“, преминала е множество курсове в областта на ултразвуковата диагностика.

Призът за млади лекари „Ти си нашето бъдеще“ получиха д-р Йоана Лесичкова, д-р Анита Хърчилкова-Байчева и д-р Ивена Бъчварова.

Д-р Йоана Лесичкова е родена в Горна Оряховица и завършва медицина в Плевен. След дипломирането си избира да се посвети на детското здраве и специализира педиатрия. След това завършва и магистратура по „Здравен мениджмънт“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Д-р Лесичкова е съосновател на здравна платформа, а от 2024г. започва втора специализация по „Обща медицина“. Към момента практикува активно професията си във Велико Търново и Горна Оряховица.

Д-р Анита Хърчилкова-Байчева е родом от Бяла, Русенско. Завършила е медицина в Плевен. След полагане на Хипократова клетва остава да работи около година в университетския град, където практикувала професията в УНГ отделение. През 2017 г. започва работа в КОЦ Велико Търново. С огромно желание се захваща със специализация по медицинска онкология, под ръководството на д-р Елена Закова. Не спира да надгражда своите знания и умения с множество курсове и обучени зад граница. Майка е на две деца.

Д-р Ивена Бъчварова е една от младите надежди на отделението по „Педиатрия“ в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Средното си образование е завършила в СУ „Максим Райкович“ – Лясковец. Веднага след това е приета в специалност „Медицина“ в Медицински университет – София. Още по време на следването си работи като болногледач в УМБАЛ „Св. Екатерина” и Аджъбадем Сити Клиник болница Токуда, а по-късно и като лекарски асистент в частен медицински център. През 2021 година придобива специалност „Медицина“ и веднага започва специализация в Отделението по педиатрия на великотърновската областна болница. По времe на COVID пандемията тя е един от лекарите, които работят на първа в линия в борбата със заболяването.

Специална награда „За лекарска всеотдайност и професионална етика“ на името на д-р Стефан Черкезов получи д-р Любомир Иванов.

Поводът е неговият безспорен ангажимент към лекуването на едни от най-тежките социално значими заболявания – неврологичните и отдадените над 33 години работи в областната болница. Опитът и знанията му са спасили хиляди човешки животи. В момента е завеждащ „Интензивен сектор“ на отделението по неврология.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката