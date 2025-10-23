Детска ясла с нов облик – соларни панели за вода, изолация и дограми за близо 120 000 лв.

Детска ясла „Осми март“ в Сухиндол придоби изцяло нов облик.

През последните няколко години Общината във винарския град инвестира близо 120 000 лв. за подобрения, които превърнаха детското заведение в модерно и приветливо за децата и персонала, споделя директорката Николина Хавова.

В момента забавачката разполага с нови сгъваеми легла, мебели и маси. Боядисани са помещенията, поставен е ламиниран паркет. Изцяло нови са дограмите на сградата, която беше санирана. Благодарение на Общината, бяха инсталирани соларни панели за топла вода и котел за близо 30 000 лв. Поставен е гръмоотвод на яслата за 6500 лв., а санирането е струвало 29 560 лв.

„Подменихме котела, за да бъде по-голям. Сменихме всички стари прозорци, а през миналата година санирахме сградата. Предстоят и подобрения на двора. Всички детски съоръжения ще бъдат подменени. Ще се засадят още дървета, а дворчето ще бъде покрито с тента, която ще пази децата от слънцето в топлите месеци“, обясни кметът инж. Пламен Чернев.

В яслата вече има и нови щори, които са стрували 16 000 лв., освен това помещенията са климатизирани за нуждите на децата и персонала. Най-новата придобивка на детското заведение е стерилизатор за 2300 лв.

Михаил МИХАЛЕВ