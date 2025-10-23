Дрога иззеха служители на полицейските управления в Полски Тръмбеш, Павликени и Стражица.

На 22 октомври в хода на специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества в имот в с. Обединение, обитаван от двама братя са намерени и иззети зелена листна маса и електронна цигара, чието съдържание при полеви наркотест е реагирало на канабис.

Същия ден при проверка на имот в с. Михалци, обитавано от чужди граждани са намерени и иззети около 300 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

По двата случая са образувани досъдебни производства.

В Стражица при проверка на две лица са намерени общо около 50 грама растителна маса, реагираща при полеви наркотест на марихуана и метаамфетамин.

Срещу двамата са започнати бързи производства.

Веселина АНГЕЛОВА