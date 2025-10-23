Какво вещаят звездите за петък и почивните дни /24-26 октомври/

Козирози, не позволявайте на емоциите да ви отклонят от плановете; Водолеи, каквото и да кажете, сякаш е грешно

В петък Луната преминава от Скорпион в Стрелец и това променя нашите нагласи – от дълбоко съсредоточени ние ще усетим желание да сме свободни и да проявяваме повече гъвкавост и движение. Сутринта е по-спокойна и продуктивна, а следобедът носи внезапни промени и изненади. Петък е подходящ за приключване на седмицата с усмивка и вдъхновение. Събота е един чудесен ден за почивка и разнообразие. Луната в Стрелец носи позитивни емоции, смях, откритост и много движение, а хармоничният й аспект с Венера ще отвори вратите на любовта и хармонията във взаимоотношенията.

ОВЕН

Промяна в плановете

24 октомври. Усещате вътрешно спокойствие. Уверени сте в плановете си и ще успеете да подредите задачите си така, че да имате време за себе си. Следобед някои от предварителните ви планове ще се объркат, но това ще ви отвори и неочаквана врата. Приемете обстоятелствата, не бъдете закостенели.

25 октомври. В ума ви кипят идеи, желанието ви е да действате веднага. Някои от вас ще решат да пътуват, други – да организират среща или излет. Денят отваря възможности, стига да сте готови да си поставяте цели без колебание.

26 октомври. Неделя е благоприятен ден за отдих и забавления с близките. Настроението ви е отлично. Зареждате се емоционално. Занимавайте се с неща, които ви правят щастливи. Имате нужда от това.

ТЕЛЕЦ

Откъснете се от работното ежедневие

24 октомври. Усещате, че нещата днес вървят по план, а усилията ви се отплащат. Сутринта е подходяща за финализиране на служебни въпроси и вземане на решения от служебен характер. Следобед някой ще ви изненада с непредвидена молба. Не бързайте да откажете. Този път е възможно да има начин да помогнете.

25 октомври. Денят ви отвежда към едно по-спокойно и уравновесено темпо. Поспете до късно, подредете дома си и разговаряйте с близките си. Използвайте момента, за да се откъснете от досадните работни ангажименти, които ви гонят през седмицата. Разнообразете се.

26 октомври. Прекарайте неделята в уютна обстановка. Чувствайте се прекрасно вкъщи, насладете се на почистването и ремонта, който направихте или започнахте вчера. Откажете излизания с приятели, ако не ви се иска да го правите. Може би почивката ще ви дойде по-добре.

БЛИЗНАЦИ

Пътуване и срещи

24 октомври. Петък ви намира в добро настроение и желание да общувате. Ще привлечете вниманието на хората около себе си с хумор и закачки. Ще бъдете душата на компанията. Следобедът е подходящ за пътуване или среща, която ще ви освежи. Вечерта отпуснете с приятели, но внимавайте с алкохола.

25 октомври. Вашето любопитство и желанието ви да правите все нови и нови неща ще ви отведе на едно много интересно място днес. Място, което досега не сте посещавали, а и не сте се сещали да посетите. Опитайте да си уредите пътуване за днес.

26 октомври. Днес ще сте настроени творчески. Вече не сте чак толкова заядливи и е подходящ момент да покажете, че сте осъзнали грешките си. Вкарайте ред във взаимоотношенията си.

РАК

Вземате бързо решение

24 октомври. Сутринта ще ви се иска да се усамотите и да не бъдете обезпокоявани от никого. Работите най-добре в тишина, в която никой не ви разсейва. В следобедните часове обаче ще ви изкарат от зоната на уют и комфорт. Ще трябва да вземете едно много бързо решение по въпрос, който ви касае. Нямате време за отлагане.

25 октомври. Погрижете се за комфорта – своя личен и този на семейството си. Не бързайте заникъде. Денят насърчава хармонията и баланса – между ангажиментите и удоволствието, между разума и желанието. Финансов въпрос в семейството може да се реши по-лесно, ако споделите за проблема.

26 октомври. И в неделя вие ще сте грижовни, заинтригувани за живота на своите по-възрастни роднини в семейството. Добре е да ги посетите за обяд или да ги поканите на обяд вкъщи. Денят е чудесен и ви дарява силна енергия.

ЛЪВ

Искате да блестите

24 октомври. В сутрешните часове ще бъдете особено обаятелни и отново ще заемете центъра на вниманието. С чара си ще привлечете погледите на когото трябва и лесно ще успеете да постигнете част от целите си. Следобед се гответе за промяна в предварителните ви планове. Нещо внезапно ще иска вашето внимание.

25 октомври. Усещате прилив на вдъхновение, но в желанието си да блеснете и да бъдете забелязани може да направите и лошо впечатление. Приятелска среща или кратко пътуване ще ви заредят с приятно настроение.

26 октомври. Използвайте деня за творчество и креативност. Ще искате да създадете нещо ново в живота си, ще пожелаете да сътворите някакви промени. Денят е чудесен за хората, занимаващи се с изкуство и култура.

ДЕВА

Време за планиране

24 октомври. Денят започва спокойно. Чудесен момент е да приключете с важни задачи, които започнахте в началото на месеца. Следобед може да ви се появи непредвиден ангажимент в програмата, който да иска бърза реакция. Ще се справите, защото умеете да запазвате самообладание, а и сте достатъчно отговорни.

25 октомври. Нуждаете се от време, което да отделите само за себе си. Искате тази сутрин да се събудите в спокойствие и да не бързате заникъде. Направете приятна закуска, изпийте чаша кафе, необезпокоявани от никого.

26 октомври. Неделята ще прекарате по-скоро в процес на планиране. Вашите близки ще ви видят с тефтерче и химикал в ръка, планирайки следващите няколко седмици. Вие знаете, че е добре да ги подготвите по-отрано, за да можете да изпипате всеки детайл.

ВЕЗНИ

Заслужавате признание

24 октомври. Петък винаги ви носи усещане за лекота и добро настроение. Но днес ви се иска да направите нещо различно – да се срещнете с приятели или да излезете от обичайната среда. Следобед очаквайте напрежение, но то ще ви помогне да осъзнаете колко сте израснали. Усмихнете се. Заслужавате признание.

25 октомври. Дори и да ви се наложи да поработите днес, гледайте да е за малко и в часовете, в които не споделяте много време с половинката. Днешният ден иска от вас да сте повече време заедно със семейството си. Работата може и да почака. А и денят е почивен.

26 октомври. Днес самите вие ще насърчавате близките си да бъдат в добри взаимоотношения, да си простят и да продължат напред ведро и с усмивка на уста. Щастливи сте, когато всички около вас са спокойни и доволни. Днес ще го постигнете.

СКОРПИОН

Искате промяна

24 октомври. Сутринта в петък вие ще бъдете доста концентрирани и ще вършите всичко с внимание към детайла. Денят е добър за довършване на нещо важно, преди настъпването на уикенда. Следобед може да направите изненадваща среща с човек, който ще ви разнообрази и ще ви накара да се чувствате доста добре.

25 октомври. В събота искате да поговорите с близките си и семейството за предстоящи промени, които имате намерение да направите в живота си. Денят е благоприятен за поставяне на цели и изясняване на взаимоотношения.

26 октомври. Погрижете се за емоционалното си здраве, като изключите всички мисли от съзнанието си, които ви измъчват, натъжават и натежават на психиката. Вие знаете как да го сторите. Обърнете повече внимание на вътрешния си мир. Днес не се претоварвайте с къщна работа.

СТРЕЛЕЦ

Прилив на енергия

24 октомври. Настроението ви се подобрява с всяка изминала минута. Ще усетите прилив на енергия и желание да общувате, да пътувате и да се смеете. Ако сутринта ви се стори тежка, следобедът ще ви върне живеца. Вечерта е идеалният момент да се уговорите с компания и да изпиете по чаша вино заедно.

25 октомври. И в събота вие ще бъдете особено любознателни и любопитни относно всичко онова, което се случва около вас. Днес опитайте нещо ново, нещо, което ви дава различни усещания. Може да резервирате следващата си почивка.

26 октомври. Ще се срещнете с интересни ваши приятели, които имат какво да ви разкажат за техния живот. Мнозина от тях са пътували наскоро и имат впечатления от дестинации, които и вие искате да посетите. Това ще ви зареди с енергия и очаквания.

КОЗИРОГ

Рутината не е най-добрият избор

24 октомври. В сутрешните часове ще искате да подредите задачите си и да свършите онова, което сте си наумили за днес. Не позволявайте на дребни емоции да ви отклонят. Следобед ще трябва да промените плановете си, но това ще ви даде нова гледна точка върху нещата. Понякога рутината не е най-добрият избор и вие го знаете.

25 октомври. Въпреки че денят е почивен, вие ще сте доста практични и ще искате да свършите максимално много ползотворна работа в него. Почивката някак отива на заден план, но пък ще бъдете доволни от себе си.

26 октомври. Мнозина от вас ще прекарат неделята в работа и ангажименти, които не могат да свършат през седмицата заради натрупването на текущи и спешни задачи. От една страна, ще си помогнете, от друга обаче, вашите близки ще са недоволни, че не им обръщате достатъчно внимание.

ВОДОЛЕЙ

Премълчете си

24 октомври. Петък е ден, зареден с енергия и възможност за движение. Имате желание да споделите идеи, да се срещате с хора и да правите планове. Следобедът може да ви донесе приятна изненада – нещо, което ще промени плановете ви за този уикенд. Защо пък да не е непланирано пътуване с преспиване в събота вечерта?

25 октомври. Ще опитате да изразите мнение пред близките си, но много лесно ще разпалите страстите, защото те няма да са съгласни с вас. Вашият ден може и да е доста по-хармоничен, ако си премълчавате. Днес каквото и да кажете, сякаш е грешно спрямо другите.

26 октомври. Определено в неделя се чувствате добре. Започвате да вниквате в чуждата гледна точка – онова, което се опитват да ви кажат от дни вашите събеседници. Сега чак ще прозрете, че за много неща са били прави. Обадете се и им признайте, че вече сте готови за разговори.

РИБИ

В свои води

24 октомври. Денят започва хармонично и с удобни ситуации за вас. Чувствате се в свои води и ще успеете да работите спокойно и подредено. Следобед обаче може да се появи напрежение в отношенията с човек в обкръжението ви. подходете с търпение. Нямате нужда от излишни спорове.

25 октомври. Ще търсите подкрепа за всяко свое действие и решение, а ако не я намирате, ще се обръщате навътре към себе си и ще се опитвате да намирате причината за разочарованието у себе си.

26 октомври. Неделя е ден за творчество, самоосъзнаване, вникване надълбоко във вашите емоции и съзнание. Възможно е да получите покана за участие в интересно социално събитие или публично мероприятие.

Хороскоп за родените на 24 октомври. – Честит рожден ден! Ако през следващата година критикувате и мърморите повече от обичайното, позволете на вашите близки да ви го кажат, а вие да го вземете предвид. Приемайте чуждите грешки. Вие също грешите.

Хороскоп за родените на 25 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година от вас се иска да градите сериозна професионална кариера и да търсите начин за развитие. Парите сами ще дойдат при вас, ако подберете подходящото за вас поприще.

Хороскоп за родените на 26 октомври. – Честит рожден ден! През следващата една година ще ви зарадва тишината, на която можете да се насладите. От тихия фронт на своя живот ще можете да наблюдавате всичко и всички и така да вземате важните решения. Това е вашият плюс, вашата сила.

Тодор Емилов-Тео