В Леденик гласят Ден на туршията, ще се приготвя на място

Сдружение „Европейско развитие на село Леденик“ организира Ден на туршията, празникът ще бъде тази събота – 25 октомври, от 14 ч. на голямата площадка пред читалището.

За разлика от други кулинарни празници, организаторите осигуряват зеленчуците и така всеки, който желае, може да си направи туршия и да си я отнесе вкъщи, стига да носи празни буркани. Ще има моркови, карфиол, камби, зеле, закупени с пари, дарени от съмишленици на сдружението в Леденик.

Предвидена е голяма шатра, където кулинарите да се развихрят. Поканени са всички да участват в празника, а тези, които искат да се похвалят с вече направената домашна туршия, ще имат възможност да се включат в изложение. Ще има и дегустации, а празникът е и добра възможност за обмен на оригинални рецепти, както и по-възрастните да научат младите как да си направят вкусна туршия.

Амбицията на организаторите е Денят на туршията да се превърне в ежегоден есенен празник с все по-богата програма.

Ана РАЙКОВСКА