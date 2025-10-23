На благотворителен концерт ще събират пари за термокамера за пожарната във В. Търново
КОНЦЕРТ С КАУЗА ЩЕ ОЗАРИ СЦЕНАТА НА МДТ „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ В СТАРАТА СТОЛИЦА.
С музика и танци талантливи деца ще подкрепят онези, които всеки ден рискуват живота си, за да спасяват чужди. Това ще се случи в рамките на есенния благотворителен концерт „От децата на Велико Търново за децата на Велико Търново“. Събитието се организира от Лайънс клуб Велико Търново Янтар и Танцова школа „Рали“.
Тази година събраните средства ще бъдат насочени към закупуването на термокамера за нуждите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Такъв уред е от изключително значение за огнеборците, тъй като с негова помощ се подобрява времето за бързо и безопасно реагиране при пожари и спасителни операции.
На сцената ще излязат десетки даровити деца и млади изпълнители.
Сред тях са представителите на Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Българче“ при Общински детски комплекс в старата столица, певицата Кристина Енчева от Горна Оряховица, малчугани от музикален състав Music sound и талантливият млад изпълнител Александър Момински.
Ще се изявят също дуо флейти – Мирослава Пенкова и Лея Емилова, възпитаници на танцова школа „Рали“, „Бийтбокс Габо“ при СУ „Емилиян Станев“ и др.
Мероприятието ще се проведе на 5 ноември от 18:30 ч.
Галина ГЕОРГИЕВA