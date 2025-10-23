Николай Рашков оглави подкомитет за железопътни проекти, кметът на Русе му е заместник

Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков беше избран за титуляр в новосъздадения Подкомитет „Железопътни проекти“ към Комитета за наблюдение на Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

В него той ще представлява Регионалния съвет за развитие (РСР) на Северен централен регион за планиране. За заместник на Рашков по контрола на железопътните проекти е утвърден кметът на Русе Пенчо Милков. Решенията бяха взети на заседание на РСР, провело се на 21 октомври в Габрово.

На него бяха разгледани и 7 концепции за интегрирани териториални инвестиции, подадени от общините Горна Оряховица, Свищов, Габрово, Севлиево и Силистра.

Четири от тях са с участието на Горна Оряховица. По две Общината кандидатства за финансиране сама, другите две са в партньорство.

Горна Оряховица е водещата институция в концепцията „Интегрирани инвестиции и иновации за образование и реализация на младите хора в Северен централен район“ и е партньор по концепцията „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще“.

Самостоятелните концепции са за превенция и защита при неблагоприятни геодинамични процеси чрез укрепване на свлачище и се отнасят до свлачището на ул. „Опълченска“ в Долна Оряховица и това на път VTR 2050/III-4073 – Горски Горен Тръмбеш – Драганово/Горски Долен Тръмбеш – Върбица.

На проведеното заседание беше приет доклад за обществената подкрепа на концепциите и бяха утвърдени обобщените резултати от получените оценки в разширената комисия на Регионалния съвет за развитие.

Концепцията, по която Горна Оряховица е водещ партньор, е с втората най-висока оценка, изпреварена само от съвместната разработка на общините Габрово и Велико Търново.

Утвърдените оценки дават възможност на Горна Оряховица да премине в следващия етап, при който Общината ще бъде поканена да представи конкретното си проектно предложение за финансиране.