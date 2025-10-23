Общините Лясковец и Стражица искат  640 802 лева от  държавата за 7 обекта, помляни от градушка

Областната комисия във Велико Търново одобри исканията за финансиране от Междуведомствената комисия към Министерски съвет

Искания за финансиране от Междуведомствената комисия към Министерски съвет за обекти в общините Стражица и Лясковец, одобри Областната комисия във Велико Търново. Ремонтните дейности в селата Кесарево и Джулюница са наложителни заради щети, причинени от градушка през август тази година.

По повод на исканията на 23 октомври в Областна администрация-Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната областна комисия за изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на Областен управител на област Велико Търново по Закона за защита при бедствия и Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ към Министерския съвет.

Заседанието беше свикано от Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

За ликвидиране на последствията от природната стихия се настоява за отпускане от държавата на общо 640 802 лева за 7 обекта.

След обстойно обсъждане, членовете на МКВП единодушно гласуваха искане от Кмета на община Стражица за авариен ремонт на покрив на Народно читалище „Възпитател 1895“ в с.Кесарево на стойност 175 170,36 лв. с ДДС., както и за Авариен ремонт на храм „Св.Димитър“ в с.Кесарево на стойност 12 942,65 лв. с ДДС.

Гласувано бе и искане от Кмета на община Лясковец за финансиране реконструкция на 5 обекта-улици в с.Джулюница на обща стойност 452 689 лева.

В края на заседанието Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева обяви, че на заседание на Министерски съвет на 21 октомври е одобрено решение на МКВП по искане на Община Стражица за финансиране укрепването на пътно платно на общински път жп гара Кесарево-Стражица-Благоево-Балканци-Кесарево и на общински път Кесарево-Теменуга-Водно-Железарци.

Предстои решението да излезе в Държавен вестник и да се обнародва.