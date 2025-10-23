Ограничаването на приема на захар през първите две години от живота е добро за сърцето

Изследване показва, че намаляването на приема на захар през първите две години от живота и при бременността води до продължителни ползи за сърдечното здраве в зряла възраст, пише британският „Индипендънт“.

Проучване, публикувано в British Medical Journal, разглежда данни от 63 433 души от Британската биобанка (UK Biobank), сравнявайки тези, които са получавали дажби захар във военните и следвоенните години (1940 – 1953 г.), с тези, които не са имали такава дажба.

При жени, които са ограничавали приема на захар по време на бременността, и при деца, които са консумирали по-малко захар в първите две години от живота си, има от 20% до 31% по-нисък риск от различни сърдечни състояния, включително сърдечни заболявания, сърдечен пристъп, сърдечна недостатъчност, удар или смърт, свързан със сърдечно-съдови заболявания.

По-дългото ограничаване на захарта е свързано с постепенно намаляване на рисковете за сърцето, частично заради по-малкото случаи на диабет и по-ниското кръвно налягане, и допълнително до две и половина години без сърдечни проблеми.

Експерти заключават, че първите 1000 дни след зачеването са критично важни, когато храненето определя кардио-метаболитния риск по време на целия живот.