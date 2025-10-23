Открит урок по безопасност се проведе на атрактивния полигон в Балван

Открит урок по безопасност се проведе на атрактивния полигон във великотърновското село Балван.

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева уважи инициативата „Дни на пътната безопасност“ и конкретно открития урок „Поведението на ученика пешеходец и велосипедист“ .



Сред официални гости на инициативата на 23 октомври бяха ген.Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, директорът на РД „ПБЗН“ – В. Търново старши комисар Красимир Кръстев, комисар Йосиф Павлов, началник отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР – В. Търново, началниците на РУ – В. Търново и РС „ПБЗН“ – В. Търново, Благовеста Факирова, председател Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ – с. Балван, началникът на РУО – В. Търново Здравка Минчева и представители на Община В. Търново.

„Вашата дейност е изключително полезна и жизненоважна. Мотото „Пази детето на пътя“ не е просто тема, а могъщ призив за отговорност към всеки родител, учител и гражданин. Чрез вашата инициатива създавате култура на безопасност, градите навици, които спасяват животи, и превръщате младите хора в съзнателни и отговорни участници в пътното движение.

Провежданият открит урок е ярък пример за практически и достъпен подход към това важно образование. Вие давате на подрастващите не само знания, но и увереност и сигурност.



Инициативата е доказателство, че обединените усилия на учители, експерти и общественици могат да създадат по-безопасна среда за най-малките и най-уязвимите ни граждани.

Пожелавам ви неугасващ ентусиазъм и още много успешни издания на такива полезни прояви!“, каза в приветствието си Юлия Ликоманова-Мутафчиева.



Заниманията заинтригуваха децата. Събитието се проведе от служители на Участък полиция – с. Балван с участието на деца от ОУ „Св. Иван Рилски“ в с. Балван и ученици от втори, трети и четвърти клас на СУ „Владимир Комаров“ във Велико Търново.



Урокът започна с раздаване на флаери с препоръки към водачите на моторни превозни средства и продължи на специализираните площадки по пъпна и пожарна безопасност в с. Балван. Полицейските служители припомниха на децата основните правила за пътна безопасност и им показаха нагледно чрез игри и импровизирани сценки как се пресича правилно, какво трябва да се знае при управление на тротинетка и велосипед, както и каква е необходимата предпазна екипировка. Специално внимание в урока бе отделено и на пресичането на жп прелез.

На специализираната площадка по пожарна безопасност с помощта на служителите от РД „ПБЗН“ – Велико Търново децата се запознаха и с правилните реакции при пожари, наводнения и оказване на първа помощ на пострадал.