Ваня Бойчева
Култура

Писателката Ваня Бойчева представи пред търновските си почитатели дебютния си роман

Ана Райковска 44 четения 0 Comments

По покана на библиотеката в НЧ „Искра“ писателката Ваня Бойчева представи пред търновските си почитатели дебютния си роман „Грехът на монаха“.

Творческата среща премина при голям интерес, удоволствието бе и за авторката, защото бе отново в любимия си град Велико Търново. Тя е възпитаничка на ВТУ, в който е завършила право, другите й специалности са „Публична администрация“ и „Управление на човешките ресурси“ от Техническия университет в Габрово, а по професия Ваня Бойчева е връзки с обществеността в ОДМВР.

„Дебютният роман на Ваня Бойчева „Грехът на монаха” я нарежда сред вълната съвременни български автори, които съзнателно се обръщат към миналото и търсят в корените ни онези изконни български черти, които са ни съхранили през дългата ни и превратна история. В книгата й намират място силната вяра, героизмът и романтизмът на предосвобожденската епоха, стремежът за свобода.

Наред с това тя засяга и общочовешки теми като борбата между доброто и злото в макросвета, но и в микрокосмоса на своите герои, катарзиса, прошката, чистата любов, която прощава всичко и извисява духа“, изтъкна журналистът и писател Елена Чамуркова, която е библиотекар в читалището.

Самата Бойчева сподели, че романът й е за прошката, за това, че не трябва да раздаваме с лека ръка присъди на хората и техните постъпки.

Ваня пише втора част, а може да има и трета, разкри още тя. Част от приходите от продажбата на романа й се даряват за възстановяването на български храмове.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Обучават безплатно деца от четири населени места по проект „Музикална палитра“

БОРБА БГ 176 четения 0

Чудомир и новите попълнения донесоха най-големия успех на театъра

Михаил Михалев 173 четения 1

Захари Карабашлиев гостува на „Фоайе на книгата с автограф“ във Велико Търново с романа си „Рана“

БОРБА БГ 166 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *