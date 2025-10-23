По покана на библиотеката в НЧ „Искра“ писателката Ваня Бойчева представи пред търновските си почитатели дебютния си роман „Грехът на монаха“.

Творческата среща премина при голям интерес, удоволствието бе и за авторката, защото бе отново в любимия си град Велико Търново. Тя е възпитаничка на ВТУ, в който е завършила право, другите й специалности са „Публична администрация“ и „Управление на човешките ресурси“ от Техническия университет в Габрово, а по професия Ваня Бойчева е връзки с обществеността в ОДМВР.

„Дебютният роман на Ваня Бойчева „Грехът на монаха” я нарежда сред вълната съвременни български автори, които съзнателно се обръщат към миналото и търсят в корените ни онези изконни български черти, които са ни съхранили през дългата ни и превратна история. В книгата й намират място силната вяра, героизмът и романтизмът на предосвобожденската епоха, стремежът за свобода.

Наред с това тя засяга и общочовешки теми като борбата между доброто и злото в макросвета, но и в микрокосмоса на своите герои, катарзиса, прошката, чистата любов, която прощава всичко и извисява духа“, изтъкна журналистът и писател Елена Чамуркова, която е библиотекар в читалището.

Самата Бойчева сподели, че романът й е за прошката, за това, че не трябва да раздаваме с лека ръка присъди на хората и техните постъпки.

Ваня пише втора част, а може да има и трета, разкри още тя. Част от приходите от продажбата на романа й се даряват за възстановяването на български храмове.

Ана РАЙКОВСКА