Приключиха два проекта за енергийно обновяване на жилищни сгради в областта

В Свищов приключиха дейностите по два проекта за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирани чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.



С инвестиция от над 1,5 млн. лв. са обновени две многофамилни жилищни сгради, където са извършени топлоизолация, подмяна на дограма и осветление, както и подобрения за достъпна архитектурна среда.

След реализацията на мерките сградите постигат енергиен клас „В“, което ще намали разходите за енергия и ще подобри комфорта на обитателите.

Проектите се реализират с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU, в рамките на инициативите за зелена и енергийно ефективна трансформация.