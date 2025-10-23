Общество

Приключиха два проекта за енергийно обновяване на жилищни сгради в областта

БОРБА БГ

В Свищов приключиха дейностите по два проекта за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, финансирани чрез Механизма за възстановяване и устойчивост.


С инвестиция от над 1,5 млн. лв. са обновени две многофамилни жилищни сгради, където са извършени топлоизолация, подмяна на дограма и осветление, както и подобрения за достъпна архитектурна среда.
След реализацията на мерките сградите постигат енергиен клас „В“, което ще намали разходите за енергия и ще подобри комфорта на обитателите.
Проектите се реализират с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU, в рамките на инициативите за зелена и енергийно ефективна трансформация.

