Аварийни ремонти спират водата във Велико Търново и Малки Чифлик

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 23.10.2025 г. (четвъртък) от 08:00ч. до 14:00ч. ще бъде спряно водоподаването за с. Малки Чифлик.

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 23.10.2025 г. (четвъртък) от 09:00ч. до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването за кв. „Картала“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

