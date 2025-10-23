Ротари клуб дари ценни документи на РИМ, свързани с делото на забележителния търновец Моско Москов

Ротари клуб – Велико Търново, реализира поредната си добротворческа инициатива.

В залата на музей „Възраждане и Учредително събрание“ се проведе съвместна сбирка на Ротари клуб и Ротаракт клуб, на която ротарианците официално връчиха на директора на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов изключително ценни документи, свързани с бележития търновец Моско Москов.

„В тази зала са заседавали първите народни представители, които положиха основите на нова държава. Сред тях имаше хора с различни професии, но те не бяха политици в днешния смисъл, те бяха строители, дарители. Хора, които даряваха от себе си, а не вземаха за себе си. Ние, ротарианците, продължаваме техните завети. Нека помним, че истинското величие на България е в нейните добротворци“, каза в началото на тържеството президентът на Ротари клуб – Велико Търново, Денислав Сираков.

Митко Минев, паст дистрикт гуверньор на Ротари-България, припомни, че дарението на РКВТ е продължение на още едно добро дело, свързано с Моско Москов. Преди няколко години с подкрепата на клуба беше преиздаден първият туристически справочник – пътеводител за Велико Търново, от 1907 година, чийто съставител е именно Москов.

Специални благодарности на клуба и лично на неговия президент изказа директорът на Регионалния исторически музей д-р Иван Църов. „Преди време попаднах случайно на сайт, в който се предлагаха за продажба тези документи, свързани с Моско Москов. Тъй като музеят няма фонд за откупки, а в нужда се търси приятел, се обърнахме към президента на РКВТ Денислав Сираков. Благодарение на отзивчивостта на клуба и предоставените от тях средства в размер на над 2000 лева, документите вече са при нас, а не потънаха в нечия частна колекция, посочи д-р Църов.

Подробно представяне на личността и дейността на Моско Москов направиха д-р Иван Александров, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и д-р Атанаска Стамболийска от РИМ.

Иван Александров припомни, че Моско Москов е първият директор на Регионалната библиотека във Велико Търново. Той е енциклопедична личност и до края на живота си остава възрожденец по дух. Археолог, литературен критик, историк, библиотекар, езиковед, учител, туристически деятел, поет, общественик. Има издадени 69 книги и брошури, 162 публикации в централни и местни вестници, 190 художествени произведения с голямо жанрово многообразие – стихове, разкази, повести, приказки… Речниците, които той създава, сред които речник на чуждите думи и френско-български речник, имат голяма практическа и справочна стойност. Той е ерудит и познавач на световната култура с над 70 превода от френски и руски език на световни класици.

В началото на 20-и век във Велико Търново Москов се сближава с патриарха на българската литература Иван Вазов, той е негов неуморен и компетентен придружител при посещенията му в града. Разказите му за местните забележителности са в основата на класически Вазови творби със сюжети от търновското минало. Той е един от основните консултанти на Вазов по редица исторически въпроси.

„Документите, които постъпиха в музея благодарение на Ротари клуб, ще ни дадат безценни сведения, за да осветлим важни подробности за биографията на Моско Москов, които досега са били бели петна и хипотези“, посочи д-р Атанаска Стамболийска от РИМ, която ще бъде основен изследовател на архивите.

Тя припомни за дейността на Москов като учител и училищен директор и като изследовател на историческото минало на Велико Търново, като археолог и председател на първото археологическо дружество в града. Именно той е инициатор на първите археологически проучвания на църквите „Св. Димитър“, и „Св. 40 мъченици“ през 1906 година. Неговата книга и досега е настолно четиво за съвременните историци и археолози, подчерта Стамболийска.