РЗИ: „В по-голяма част от В. Търново водата е с приемлива мътност, в Г. Оряховица и Лясковец се подобрява значително“

В ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ МОНИТОРИРАНИТЕ ПУНКТОВЕ В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВОДАТА Е ПРИЕМЛИВА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ИНДИКАТОРНИЯ ПОКАЗАТЕЛ МЪТНОСТ.

По този признак в Горна Оряховица и Лясковец се констатира значително подобрение. Това са последните заключения на РЗИ след проведеното изследване на водни проби към 23 октомври.

От здравното ведомство информират, че питейната вода от 5 броя утвърдени пунктове в населените места от зона на водоснабдяване „Йовковци“ – Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец, отговаря по микробиологични и химични показатели на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Вече са приключили дейностите по почистване и крайна дезинфекция на водоснабдителните съоръжения – резервоари и водопроводна мрежа, с отваряне на оттоците в Лясковец, а във Велико Търново и Горна Оряховица ще продължат до края на седмицата.

По отношение на изворните чешми, които провокираха интереса на много хора като алтернативни източници на животворна течност, от РЗИ напомнят, че крият рискове.

„Консумацията на вода от местни водоизточници е лична отговорност на всеки един от нас“, посочват от ведомството.

Допълват, че на територията на областта са регистрирани 8 местни обществени водоизточника, които са вписани в Регистъра на обектите с обществено предназначение. Седем от тях се намират на територията на община Горна Оряховица, а един е в община Велико Търново. Единствено в тях се извършва периодичен мониторинг и контрол съгласно здравните изисквания, но водата им е с непостоянни качества.

