С договори за близо 10 млн. лв. осигуряват зимното почистване на община В. Търново до 2028 г.

Близо 10 млн. лв. с ДДС са средствата за зимно поддържане за улиците в населените места и пътищата в община Велико Търново до 2028 г., става ясно от информация, предоставена от кмета Даниел Панов.

За почистването на пътната мрежа има сключен договор с „Пътни строежи-Велико Търново“ на стойност 1,5 млн. лв. без ДДС, а за улиците на старата столица ще отговарят от „Нелсен-чистота“, чийто договор е за 6,1 млн. лв. без ДДС. Близо 127 000 лв. без ДДС са отделени за почистване и на уличната мрежа в населените места.

Дължината на пътна мрежа на територията на община Велико Търново е 209,050 км, от които първокласните пътища са 73,6 км, второкласните са 64, 1 км и третокласните са с дължина 71,3 км. Дължината на общинска пътна мрежа, която се поддържа основно през зимния сезон в зависимост от степента на важност и категория път е 197,2 км, като зимното поддържане на останалите 11,8 км е само при необходимост, по искане на съответните кметове или кметски наместници.

Дължината на уличната мрежа на град Велико Търново, която е предмет за зимна поддръжка на Общината, е с дължина близо 95 км.

„НЕЛСЕН – ЧИСТОТА“ ЕООД – София, разполага с база за зимно поддържане, с нужната механизация и персонал, се посочва в информацията. Базата за зимно поддържане на фирмата във Велико Търново е оборудвана с помещение за денонощно дежурство, битови помещения, покрит склад за материали, депа и паркоместа за обслужване.

12 снегорина, 10 пясъкоразпръсквачки, 2 фадроми, 3 малогабаритни автомобила с гребла за тесни улици, 20-тонен самосвал за извозване на сняг и допълнително 2 бобката вече се подготвят за зимното почистване и се въвеждат в подходящо състояние за експлоатация. Към момента фирмата разполага с 200 тона пясък и сол, 600 т промишлена сол. Очаква се доставка на още 1000 тона сол, а при необходимост ХМИ ще достави и обледенител в нужните количества с еднодневна предварителна заявка.

При снеговалеж главните транспортни улици с обща дължина 33,055 км трябва да бъдат почистени до края на втория час от започване на снеговалежа. По-маловажните пътни артерии се почистват до 12-ия час, а второстепенните улици трябва да бъдат проходими с осигурени проходи до 24 часа от снеговалежа.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: архив, Ростислав ГРЪНЧАРОВ