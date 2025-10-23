Събарят квартални кръчми заради 5-етажни блокове

Скоро бараките на завоя вдясно от бар „Надежда” в кв. „Бузлуджа” ще останат в историята, а на тяхно място ще бъде построен пететажен блок, научи „Борба”.

По-голямата част от терена, около 3 дка, е изкупен от фирма „Стима”, само трима собственици са отказали да продадат земята под бараките си. Интересно е, че инициативата за продажба на земята е излязла от собственици на павилиони с работещ бизнес. Обиколили немалко строителни фирми, но управителят на „Стима” Стоян Стоянов дал най-добрата оферта, между 1100 и 1300 евро на квадратен метър. Тези, които не са поискали пари в брой, ще бъдат обезщетени с апартаменти в бъдещия блок. Само че през част от терена минава магистралният водопровод за квартала. Пред строителния предприемач стои дилемата или да строи в нарушение на закона, или да измести комуникациите за своя сметка.

Бараките в тази част на кв. „Бузлуджа” се появиха в първите години на 90-те, когато напълно бе разрешена частната инициатива.

Още тогава хората, развиващи дребен бизнес там, искали да си купят земята от Общината. Бараките били поставени с отстъпено право на строеж, а наем се плащал на ОП „Пазари”. Откупката стана възможна едва през 2002 г. Предложението на администрацията дойде малко изневиделица за собствениците, срокът бе кратък, което принуди част от тях да се договорят за разсрочено плащане или пък бяха принудени да вземат заем. Така или иначе, оттогава притежават земята, но винаги се е говорело, че там един ден ще има строеж, било комбинат, който да ги обедини, или жилищен блок.

От 12 бараки сега действащ бизнес има само в 4 – две кръчми, фризьорка и обущар, останалите пустеят. През годините дейностите се меняха – имаше още кръчми, зеленчуков магазин, магазин за сортови семена, за дрехи втора употреба, шивач и какво ли още не. Но така или иначе, повече от 3 десетилетия те придават допълнителен колорит на квартала.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката