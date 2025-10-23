Шефът на КОЦ В. Търново стана лекар на 2025 година в Габрово

Д-Р ИВАН НИКОЛОВ, КОЙТО РЪКОВОДИ КОМПЛЕКСНИЯ ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЕШЕ ИЗБРАН ЗА лекар на 2025 година в Габрово.

Медикът получи сребърната значка на Районната лекарска колегия в града на хумора и сатирата, след номинация от Дряновската съсловна организация.

Д-р Николов е възпитаник на Медицинския университет в Плевен. Има специалност по хирургия, както и свидетелство за професионална квалификация „Мениджър“ по специалност „Здравен мениджмънт“ от СА „Д. А. Ценов“ в Свищов. Той е бивш кмет на община Дряново. Медикът застана начело на КОЦ Велико Търново преди 3 години.

Галина ГЕОРГИЕВА