Сънната апнея вече не е само мъжка болест, жените догонват господата в тревожната статистика

Изводът идва след кампания за безплатни прегледи в Г. Оряховица

СЪННАТА АПНЕЯ ТИХО И УПОРИТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ЕДНА ОТ НАЙ-КОВАРНИТЕ БОЛЕСТИ В МОДЕРНИЯ СВЯТ.

Доскоро наблюденията на медиците показваха, че тя засяга основно мъжете, но вече поразява и голям процент от жените. Това показаха безплатните прегледи, проведени на 15 и 16 октомври в МБАЛ „Св. Иван Рилски“. 30 души преминаха консултации при д-р Стоян Стоянов, който е началник на УНГ отделението в общинската клиника.

Прегледите се извършиха след попълване на онлайн анкета, на която откликнаха над 80 души. При част от хората не са открити класическите симптоми, но всеки е бил консултиран по телефона и насочен към правилно проследяване на състоянието си.

„За първи път жените изпреварват мъжете по брой случаи. Това е нетипично, защото в световен мащаб сънната апнея е по-характерна за мъжете, особено при т.нар. синдром на Пикуик – комбинация от наднормено тегло, голяма обиколка на врата и високо кръвно налягане“, обяснява д-р Стоянов.

По думите му много от консултираните дами са отговаряли точно на този профил и съответно на симптомите на заболяването.

Най-много от прегледаните пациенти са били на възраст между 50 и 65 години. Точно в този интервал безсънието и шумното хъркане често се приемат за нещо нормално, но според медика носят индикации за сериозен здравен риск.

На част от пациентите по преценка на специалиста е назначена допълнителна диагностика за доказване специфичността на състоянието им със СPAP апарат с индивидуални настройки за пациента.

„При тези прегледи бяха установени и пациенти за оперативно лечение, на които ще бъдат насрочени интервенции“, коментира още д-р Стоянов.

По думите му след оперативната намеса състоянието им ще се подобри за дълъг период от време.

