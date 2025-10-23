Къде ще спира токът в петък /24 октомври/

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: с. Полски Сеновец, с. Стефан Стамболово, МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД и БКТП Кишлика Полски Сеновец ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., от 15:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово и с. Петко Каравелово.

Община Горна Оряховица: с. Поликраище, североизточната част на с. Първомайци, ДП НКЖИ Поделение СТ (спирка Акация), Грейн комерс ЕООД, Планета 98 ООД, ППК Росица (кравеферма), Агростил-2009 ООД, ЕТ Сайманс-АТанас Симеонов, ЕООД Данито комерс, Балкан ООД, Брамас 96 АД, ЗП Румен Тодоранов, ЕТ К.В.Н – Колю Николов, ЕООД Съни 2001, Крис Рум ЕООД, Максима 2008 ООД Катани ЕООД, Томо Начев Вълев (Ферма щрауси), Си Ди Транстрейд ЕООД, помпена станция – „Консорциум Агробизнес” АД ООД, Максима 2008 ООД, ПГ СС Боруш с. Крушето, Регионален исторически музей с. Никюп, Помпена станция – Планета 98 ООД.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: МТП 1-Училището с. Раданово.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: североизточната част на с. Раданово, бензиностанция „Петрол“ АД – гр. Полски Тръмбеш, „Консорциум Агробизнес“ АД – гр. Полски Тръмбеш, „България САТ“ ЕАД – гр. Полски Тръмбеш, ТП Булгарплод-Светлана Тодорова Спасова, с. Орловец, военно формирование 38040 с. Орловец, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД – с. Орловец, МТТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Орловец и МКРУ ФЕЦ Солар 04 Полски Тръмбеш.

На 24.10.2025 г., от 10:00 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Златарица: с. Разсоха, с. Дебели рът, с. Тънки рът, с. Горна Хаджийска, с. Долно Шивачево, с. Калайджии, с. Резач, с. Средно село, с. Дълги Припек, с.Новогорци, с. Изворци, с. Дайновци, с. Овощна.

На 24.10.2025 г., от 10:00 ч. до 10:15 ч., от 11:45 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Златарица – с. Равново, с. Дединци, с. Дедина, БКТП Фотоволтаик.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на област Велико Търново – с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Бояновци, с. Самсиите, с. Радковци.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:30 ч., от 16:00 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на област Велико Търново – с. Въглевци -абонатите захранвани от ТП 2 Въглевци, част от с. Вонеща вода абонатите захранвани от ТП1 и ТП 3 Вонеща вода, с. Ялово, с. Нацовци, с. Големани, с. Габровци, с. Димитровци, с. Шодековци, с. Нешевци, с. Горен Енювец, с. Самсии, с. Райковци, с. Войнежа, с. Гърците, с. Терзии, с. Осенари, с. Рашевци, с. Кисьовци, с. Виларе, с. Цеперане, с. Сеймени, с. Клъшка Река, с. Бижевци, с. Пирамиди, с. Мишеморков хан, с. Пъровци.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 12:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Лясковец: фирми – „Криси къмпани“, Автокъща, „Мултимес груп“, „Го грил“, „Тодор Дамянов МД“ ООД , Кантон – пътно управление и улици – „Хан Омуртаг“, „Ангел Кънчев“ от 6 – 12 и от 5 – 9, „Никола Козлев“ от 117 до края и от 126 до края и бензиностанция „Лукойл“ ЕООД.

На 24.10.2025 г., от 9:00 ч. до 9:20 ч., от 11:40 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Лясковец, фирми – „Маринов-92“ ЕООД, ЕТ „Рея-Венелин Капукар“, „Чешмеджиев“ винарна, „Фероданс“ ЕООД, „Букет“ ЕООД, „Амиго – Велко Вълчев 20“, „Стигни 1“ ЕООД, „Спонец“ ООД, „Ойрошпед“ АД, „Болканколект“ ЕООД, „Сталеф“ ЕООД, „БКС“ ЕООД, „Осем нюанса“ ЕООД, „Бригаден стан“ ЕООД, „Елимекс инжинеринг“ ЕООД, „ПРИТИ 95“ ООД с адрес ул. Максим Райкович 28 и 33, БКТП Клена – „Криси къмпани“, Автокъща, „Мултимес груп“, „Го грил“, ТП Вафлите – „Лозев“ ЕООД, „Тодор Дамянов МД“ ООД , Кантон – пътно управление и „Трейд нет“ Варна ЕООД и улици – „Хаджи Димитър“, „Шипка“, „Хан Омуртаг“, „Максим Райкович“ от 1 – 25 и от 2 – 26, „Оборище“ от 2 – 14, „Ангел Кънчев“ от 6 – 12 и от 5 – 9, „Никола Козлев“ от 117 до края и от 126 до края и бензиностанция „Лукойл“ ЕООД.