Съветници сезират прокуратурата за калната вода в чешмите, търновци излизат на протест

От „ВиК Йовковци“ са започнали почистване на резервоарите и дезинфекция на водопроводната мрежа

ЖИТЕЛИТЕ НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗЛИЗАТ НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАМЪТНЯВАНЕ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА, а членовете на Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ в Общинския съвет в старата столица сезират Окръжна прокуратура за проблема.

Местните ще изразят недоволството си в неделя, 26 октомври, от 17:00 ч. пред паметника „Майка България“.

Под надслов „Искаме чиста вода, която е годна за пиене“, инициаторите на протеста ще покажат несъгласието си с безпрецедентния за региона казус с негодната чешмяна вода.

„Стига оправдания, искаме решение! Всеки глас има значение. Ела и покажи, че ти пука“, се казва в призива за участие, разпространен в социалните мрежи.

Гражданите настояват за вода, която отговаря на всички стандарти за безопасност.

Преди 10 дни от РЗИ препоръчаха жителите на старата столица и областта да консумират бутилирана вода вместо тази, която чете от чешмата. Това обаче породи допълнително напрежение сред хората, тъй като и без това в региона десетки населени места страдат от безводие, а сега и купуването на животворна течност започва да натоварва семейния бюджет.

Акцията ще се проведе мирно и без политическо присъствие.

На този фон на последното заседание на Постоянната комисия „Проблеми на гражданското общество и борба с корупцията“ в местния парламент беше взето решение да се сезира Окръжна прокуратура за проблема. Общинските съветници Стилян Найденов, Михаил Михалев, д-р Даниела Андреева, Жельо Желев, Соня Будева и д-р Мавроди Калейнски се обединиха около искането да се изясни причината за негодната кална вода от чешмите и виновните да понесат отговорност.

„Жителите и гостите на Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Павликени и други са подложени на „кален воден терор“ и принудени да плащат прескъпа мръсна питейна вода и едновременно с това – годна за употреба и битови нужди – минерална.

В общите условия на „ВиК Йовковци“ няма клауза за компенсация, макар да е редно да не дължиш пари за некачествена стока“, мотивират инициативата си петимата локални законотворци.

Междувременно резултатите от последния проведен от РЗИ Велико Търново мониторинг на водата от 20 октомври показва, че продължава да има отклонение по показател мътност.

От здравното ведомство уведомиха, че „ВиК Йовковци“ е предприело действия по изпълнение на предписанието за почистване на резервоарите и дезинфекция на водопроводната мрежа в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец. Такива мероприятия са реализирани по отношение на водоснабдителните съоръжения в старата столица.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.