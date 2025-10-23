Темата за водата в детските ясли и градини влиза в местния парламент

Каква вода се използва за пиене и готвене в детските ясли и градини на територията на община Велико Търново, пита общинският съветник Лили Матева.

Нейният въпрос към кмета Даниел Панов е във връзка с качеството на водата, доставяна от „ВиК Йовковци“ в старата столица.

След като от РЗИ препоръчаха на гражданите да не използват водата от чешмите за пиене заради мътността й, Лили Матева иска официален отговор дали всички детски заведения ползват алтернативни източници и дали Общината им доставя вода. Част от питането е и дали се прилага контрол и мониторинг на доставяната в детските заведения вода и какви спешни мерки ще бъдат предприети от кмета за осигуряване на алтернативен източник на вода за училища, детски градини и ясли.

В тази връзка Лили Матева задава въпрос и дали училищата трябва сами да осигуряват питейна вода и дали е приемливо родителите да се грижат за водата на своите деца.

На зададените въпроси кметът Даниел Панов трябва да отговори по време на предстоящото заседание на Общинския съвет на 30 октомври.

Екип „Борба“