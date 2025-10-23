Топъл и дъждовен петък, от неделя до вторник валежи, застудяване в сряда

В петък времето ще е предимно облачно с превалявания от дъжд около и след обед. Сутринта в низините и около водните басейни се очаква намалена видимост до мъгла. Вятърът преди обед ще е слаб от юг-югозапад, а около и след обед ще е умерен, временно и силен от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 12 гр. За В. Търново минималната температура ще бъде около 12 гр.

Максималните температури ще са между 19 и 21 гр.

За В. Търново максималната температура ще бъде около 21 гр.

Атмосферното налягане слабо ще се повиши.

Над западните и централни части на Стара планина времето ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, по върховете – от дъжд и сняг. Ще духа силен вятър от югозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 13, а на 2000 м ще е около 7 гр.

На тази дата най-високата измерена максимална температура във Велико Търново е 27.6 гр. през 2006 г., най-ниската измерена минимална температура е -4.6 гр. през 1990 г.

Слънцето ще изгрее в 7 часа и 42 минути и ще залезе в 18 часа и 20 минути.

Фаза на Луната: три дни след новолуние.

В събота времето ще е предимно слънчево. Следобед облачността ще се вплътни, снижи и на места вечерта и през нощта срещу неделя ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е от запад-северозапад, слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 9 гр., а максималните ще са между 16 и 18 гр.

В неделя, понеделник и през нощта срещу вторник времето ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 10 гр. Максималните температури ще са между 17 и 19 гр.

Във вторник и сряда ще има променлива облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 6 и 8 гр. Максималните температури ще са между 14 и 16 гр.

В четвъртък ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб вятър от югозапад. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В събота над западните и централни части на Стара планина до обед облачността ще е незначителна. Около и след обед облачността ще се вплътни до значителна на места с валежи от дъжд, по върховете – от дъжд и сняг. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 10, а на 2000 м ще е около 4 гр.

Над планините в неделя, понеделник и вторник ще преобладава облачно време с валежи от дъжд, над 1800 м – от сняг. Ще духа умерен до силен вятър в неделя и понеделник от югозапад, във вторник – умерен от северозапад. Максималната температура на 1200 м ще бъде около 9, а на 2000 м ще е около 3 гр.

В сряда и четвъртък над планините ще има променлива облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Температурите слабо ще се повишат.

Дежурен синоптик: Димитър Александров

НИМХ Плевен

ХМО В. Търново