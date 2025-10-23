еленския бут
Водещи новиниЕленаОбщество

Започва най-вкусният празник в Балкана!

БОРБА БГ 44 четения 0 Comments

Три дни, изпълнени с музика, традиции, състезания и вкусни изкушения на Празника на еленския бут

От 24 до 26 октомври град Елена отново ще се превърне в кулинарната столица на България. За пореден път Община Елена и Местният съвет по туризъм канят жители и гости от цялата страна на Празника на еленския бут – символ на вкуса, традицията и балканджийския дух.

В продължение на три дни сърцето на Балкана ще кипи от живот, музика и аромата на домашни гозби. Очакват ви фолклорни концерти, демонстрации, дегустации, кулинарни състезания и много изненади.

24 октомври 2025 г. (петък)

Празничната програма започва в 17:30 ч. с „Добре сте ни дошли“ и Танцов фолклорен клуб „Еленика“, след което на сцената ще излезе обичаният изпълнител Николай Славеев. Вечерта ще продължи с парти на DJ Svetlyo, а за всички ще има вино и коктейли!

25 октомври 2025 г. (събота)

Официалното откриване е в 11:00 ч. на площад „Христо Ботев“. На сцената ще се изявят: Валя, оркестър „Славяни“ със Симоне Маркова, Петя Панева и Глория.

Водещ ще бъде любимецът на публиката Ненчо Балабанов.

На сцената ще се представят и местните състави – ТФ „Балканджийче“, КАНХ „Самодиви“, както и гостите от НЧ „Нива-1898“ село Балван. Вечерта ще завърши с пищна заря.

Не пропускайте уникалното шествие от площад „Христо Ботев“ до стадион „Чумерна“, предвождано от Етрополската духова музика. Знамето е с дължина 124 метра – колкото са населените места в общината.

На градския стадион ще ви очакват танци, много настроение и най-голямата баница с еленски бут, правена някога!

Смели балканджии ще премерят сили в „Надпреварата за еленски бут“, която започва в 15:00 ч. на стадион „Чумерна“.

В съботния ден ще можете да посетите и изложбата базар на читалищата до Бакаловата къща, както и кулинарното шоу на шеф Събин, което е с начало 14:30 часа.

До Художествената галерия ще откриете гурме зоната Flavour Couture – с вино от Изба „Марян“ и изискани ястия на шеф Петър Йоргов.

26 октомври 2025 г. (неделя)

Неделният ден ще бъде изпълнен с музика и добро настроение с концертите на Поли Паскова и Володя Стоянов.

За малчуганите ще има забавни игри с награди на игрището до Художествената галерия.

Денят ще завърши с театралната постановка „Телевизионни игри“ на разградския театър в салона на НЧ „Напредък“ от 17:00 часа.

През всичките празнични дни посетителите ще могат да си направят снимки във фотокъта за спомени, да разгледат изложба със снимки, както и да се включат в забавни игри и да посетят Лунапарка.

Запазете датите 24, 25 и 26 октомври и станете част от най-вкусния празник в сърцето на Балкана – Празника на еленския бут!

 

Вижте още

Бойлер или топлофикация? Кое е по-евтино?

БОРБА БГ 218 четения 0
Близо 200 земеделци дойдоха във В. Търново на информационна среща за евросубсидиите през 2024 г.

Близо 200 земеделци дойдоха във В. Търново на информационна среща за евросубсидиите през 2024 г.

Галина Георгиева 843 четения 0

ТИР с над 20 тона лимони се преобърна на Прохода на Републиката

БОРБА БГ 1715 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *