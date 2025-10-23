Започва най-вкусният празник в Балкана!

Три дни, изпълнени с музика, традиции, състезания и вкусни изкушения на Празника на еленския бут

От 24 до 26 октомври град Елена отново ще се превърне в кулинарната столица на България. За пореден път Община Елена и Местният съвет по туризъм канят жители и гости от цялата страна на Празника на еленския бут – символ на вкуса, традицията и балканджийския дух.

В продължение на три дни сърцето на Балкана ще кипи от живот, музика и аромата на домашни гозби. Очакват ви фолклорни концерти, демонстрации, дегустации, кулинарни състезания и много изненади.

24 октомври 2025 г. (петък)

Празничната програма започва в 17:30 ч. с „Добре сте ни дошли“ и Танцов фолклорен клуб „Еленика“, след което на сцената ще излезе обичаният изпълнител Николай Славеев. Вечерта ще продължи с парти на DJ Svetlyo, а за всички ще има вино и коктейли!

25 октомври 2025 г. (събота)

Официалното откриване е в 11:00 ч. на площад „Христо Ботев“. На сцената ще се изявят: Валя, оркестър „Славяни“ със Симоне Маркова, Петя Панева и Глория.

Водещ ще бъде любимецът на публиката Ненчо Балабанов.

На сцената ще се представят и местните състави – ТФ „Балканджийче“, КАНХ „Самодиви“, както и гостите от НЧ „Нива-1898“ село Балван. Вечерта ще завърши с пищна заря.

Не пропускайте уникалното шествие от площад „Христо Ботев“ до стадион „Чумерна“, предвождано от Етрополската духова музика. Знамето е с дължина 124 метра – колкото са населените места в общината.

На градския стадион ще ви очакват танци, много настроение и най-голямата баница с еленски бут, правена някога!

Смели балканджии ще премерят сили в „Надпреварата за еленски бут“, която започва в 15:00 ч. на стадион „Чумерна“.

В съботния ден ще можете да посетите и изложбата базар на читалищата до Бакаловата къща, както и кулинарното шоу на шеф Събин, което е с начало 14:30 часа.

До Художествената галерия ще откриете гурме зоната Flavour Couture – с вино от Изба „Марян“ и изискани ястия на шеф Петър Йоргов.

26 октомври 2025 г. (неделя)

Неделният ден ще бъде изпълнен с музика и добро настроение с концертите на Поли Паскова и Володя Стоянов.

За малчуганите ще има забавни игри с награди на игрището до Художествената галерия.

Денят ще завърши с театралната постановка „Телевизионни игри“ на разградския театър в салона на НЧ „Напредък“ от 17:00 часа.

През всичките празнични дни посетителите ще могат да си направят снимки във фотокъта за спомени, да разгледат изложба със снимки, както и да се включат в забавни игри и да посетят Лунапарка.

Запазете датите 24, 25 и 26 октомври и станете част от най-вкусния празник в сърцето на Балкана – Празника на еленския бут!