Здравословна работилница с нутриционист ще учи деца как да приготвят полезни печива

Галина Георгиева 0 четения 0 Comments

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ КУЛИНАРНИЯТ КУРС „ВКУСНИ ЗДРАВОСЛОВНИ ПЕЧИВА ЗА ДО 30 МИНУТИ“. Събитието се осъществява по процедура „Бъди активен“, финансирана от фонд „За нови местни инициативи“ на Община Горна Оряховица.

Организатор на обучението е Кулинарна академия „Здраве“, водена от нутрициониста и автор на „Здравословна работилничка“ и „Здрави коремчета“ Милена Стоянова и Радост Такисият – специализант по диететика, агроном и кулинарен блогър.

В курса ще се включат ученици от ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и СУ „Георги Измирлиев“, които ще преминат през забавно и практично предизвикателство. Възпитаниците на двете училища ще приготвят вкусни и здравословни печива само за 30 минути.

Гости на събитието ще бъдат зам.-кметът на железничарския град Петя Иванова, Мариана Кушева – треньор на БК „Локомотив“, д-р Йоана Лесичкова – педиатър, и Марияна Дамянова и Станислава Пламенова от сдружение „ЗА Горна Оряховица“.

Проявата в ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров ще се състои на 24 октомври от 11:00 ч., а в СУ „Георги Измирлиев“ – на 28 и 29 октомври от 14:30 ч.

Галина ГЕОГИЕВА

