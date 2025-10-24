АМ „Хемус“ наближава Павликени, кметът предупреди да не се обработват отчуждените ниви

Трасето трябва да е готово до 4 години

Пети лот на АМ „Хемус“ от Летница до Павликени вече е с разрешително за строеж и работата по него скоро започва.

Кметът инж. Емануил Манолов е уведомен от фирмата изпълнител и предупреди земеделските производители, чиито ниви са по протежението на трасето и са отчуждени, да не ги обработват. „Земите по трасето в община Павликени са отчуждени още преди три години и са платени на хората. Но тъй като досега не се случваше нищо, земеделците си ги обработваха на собствен риск. Сега вече се налага да ги предупредя да не предприемат нищо“, коментира за „Борба“ инж. Манолов.

Кметът на Павликени е свързал техническия ръководител на бъдещия обект с места за настаняване и за изхранване за следващите 4 години. „Стремя се да са добре настанени, защото преките ръководители пристигат със семействата си, записват децата си в местни училища и детски градини. Търсят и апартаменти под наем за техническия персонал. Оглеждат терени за мобилна асфалтова база. Ще пускат обява и за работници сред местното население“.

Ще се строи участък от 23, 2 км.

В него се предвижда изграждането на 4 подлеза, 4 мостови съоръжения и 10 надлеза. Пътят ще пресича 7 селскостопански пътища и 1 жп линия. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 6 месеца, а същинското строителство – 3 години.

Що се отнася до така нужния обходен път на Павликени с възложител АПИ, той е на втори етап на проектиране и в момента се съгласува.

