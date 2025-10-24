Хиляди монети за над 2,2 млн. лв. обраха от Регионалния исторически музей преди 20 години по подобие на кражбата в Лувъра

Новината за кражбата на безценни бижута от Лувъра във Франция върна лентата назад във Велико Търново и направи препратка с кражбата на 11 169 монети и банкноти и 385 предмета от фонда на Регионалния исторически музей.

Те бяха оценени над 2,2 млн. лв., но според експерти стойността им е била много по-голяма.

Дръзкото престъпление беше извършено през февруари 2006 г. Именно тогава бяха установени внушителните липси на монетите. Заедно с тях бяха задигнати и накити.

Монетите бяха събирани от разкопки край Павликени, Никополис ад Иструм и други селища около старата българска столица. Сред откраднатите бяха и такива от дарената колекция на банкера Петър Аладжов, чието име днес носи Професионалната гимназия по икономика във Велико Търново.

Внушителната кражба тогава е установена от служителите на музея, които видели отворените каси, в които се съхраняват най-ценните експонати. За съжаление, сред откраднатите монети беше и рядката персийска сикла. Крадците преди близо 20 години успяха да извършат престъплението необезпокоявани, защото охранителната система тогава така и не се задейства.

Задържани след кражбата бяха петима души от Горна Оряховица, Силистра, Долна Липница и Велико Търново.

Те бяха обвинени за придобиване и предлагане за продажба на предмети с нумизматична стойност, собственост на Регионалния исторически музей във Велико Търново. Не стана ясно обаче дали обвинените мъже са реалните извършители на обира, или са били само посредници за продажба на откраднатите монети. Тогава те получиха само условни присъди и обща глоба от около 5000 лв. Затова 20 години след обира все още липсва по-голямата част от откраднатите монети и предмети.

А престъплението в Лувъра беше определено като „кражбата на века“. Извършителите там успяха да задигнат безценни бижута само за 7 минути, а дръзкият обир предизвика вълна от възмущение в целия свят. Подобни престъпления вече пораждат дискусии за сигурността на музеите и начина на съхранение на безценните артефакти.

Михаил МИХАЛЕВ