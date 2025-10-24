Храмът „Св. Георги“ отвори врати за средновековна анимация и специално изпитание

Обичайно затвореният храм „Св. Георги“ във Велико Търново отвори врати, за да стане част от средновековна анимация и градски куест, представени от сдружение „Мистерии на Царевец“.

Приключението за посетителите се случва също в църквите „Св. Димитър“ и „Св. 40 мъченици“. Темата е „Пътят към въстанието“. Те се разхождаха между църквите като част от интерактивната игра и преминаваха през поредица от загадки и задачи, свързани с въстанието на Асен и Петър.

„Подлагаме хората на изпитание, в което трябва да покажат съобразителност преди всичко. Ползваме трите храма, изпитанието ги обхваща. По този начин те разглеждат храмовете. Особено интересна за тях е църквата „Св. Георги“, която много рядко е отворена за посетители“, сподели за „Борба“ Ангалот Енминас от сдружение „Мистерии на Царевец“.

Храмът „Св. Георги“ се намира малко след детската площадка, съвсем близо до Владишкия мост. Но истината е, че малцина знаят за съществуването му. Причина за това може да е фактът, че постройката е еднокорабна, няма типичната камбанария, защото е строена по време на турското робство. На същото място обаче се е издигала средновековна църква. Именно нейните основи са послужили за градежа на храма „Св. Георги“.

Консервацията и реставрацията на храма е осъществена в периода 1968 – 1971 г. по проект на арх. Боян Кузупов. В храма не се провежда служба, защото е паметник на културата.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът