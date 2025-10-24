храм „Св. Георги“
Горещи новиниОбщество

Храмът „Св. Георги“ отвори врати за средновековна анимация и специално изпитание

Михаил Михалев 119 четения 0 Comments

Обичайно затвореният храм „Св. Георги“ във Велико Търново отвори врати, за да стане част от средновековна анимация и градски куест, представени от сдружение „Мистерии на Царевец“.

Приключението за посетителите се случва също в църквите  „Св. Димитър“ и „Св. 40 мъченици“. Темата е „Пътят към въстанието“. Те се разхождаха между църквите като част от интерактивната игра и преминаваха през поредица от загадки и задачи, свързани с въстанието на Асен и Петър.

„Подлагаме хората на изпитание, в което трябва да покажат съобразителност преди всичко. Ползваме трите храма, изпитанието ги обхваща. По този начин те разглеждат храмовете. Особено интересна за тях е църквата „Св. Георги“, която много рядко е отворена за посетители“, сподели за „Борба“ Ангалот Енминас от сдружение „Мистерии на Царевец“.

Храмът „Св. Георги“ се намира малко след детската площадка, съвсем близо до Владишкия мост. Но истината е, че малцина знаят за съществуването му. Причина за това може да е фактът, че постройката е еднокорабна, няма типичната камбанария, защото е строена по време на турското робство.  На същото място обаче се е издигала средновековна църква. Именно нейните основи са послужили за градежа на храма „Св. Георги“.

Консервацията и реставрацията на храма е осъществена в периода 1968 – 1971 г. по проект на арх. Боян Кузупов. В храма не се провежда служба, защото е паметник на културата.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът

Вижте още

Великотърновец създаде 3D къща пъзел за етнографския музей “Етър”

Великотърновец създаде 3D къща пъзел за етнографския музей “Етър”

БОРБА БГ 343 четения 1

Кола прегази пешеходец в Лясковец

БОРБА БГ 614 четения 0
Tърновка се удави на плажа в Бургас

Tърновка се удави на плажа в Бургас

Галина Георгиева 4302 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *