Изграждат Паметник на градинаря в Поликраище

Да бъде изграден Паметник на градинаря в горнооряховското село Поликраище, предвиждат от ръководството на Общината в железничарския град. С идеята е запознат и посланикът на Унгария Н. Пр. д-р Миклош Борош.

Това се случи на по време на приема по повод националния празник на Унгария – 23 октомври. На него присъстваха кметът Николай Рашков и секретарят на Общината Габриела Шилкова.

„В разговор с Н. Пр. д-р Миклош Борош, посланик на Унгария у нас, имах възможност да го запозная с идеята за изграждане на Паметник на градинаря в село Поликраище. Инициативата идва от българската общност в Унгария, част от която са наследници на гурбетчиите градинари от нашите села Драганово и Поликраище“, сподели Рашков.

България и Унгария споделят дългогодишно приятелство и исторически връзки, които се отбелязват на 19 октомври – Ден на българо-унгарското приятелство.

„Радвам се, че Горна Оряховица е част от този диалог и че нашите общности продължават да намират път една към друга“, каза още кметът.

Михаил МИХАЛЕВ