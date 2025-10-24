Изправят на съд мъж, пребил до смърт баща си

Мъж, пребил до смърт баща си застава на подсъдимата скамейка. Делото срещу Асен М. е по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Велико Търново.

29-годишният подсъдим извършил зверството в нощта срещу 3 август 2024 г.

Драмата се разиграла в семейния дом в село Поликраище. След лют скандал младият мъж се нахвърлил с юмруци и ритници върху И.М.

Обвиняемият живеел заедно с родителите си, брат си и неговата жена в с. Поликраище. Той често употребявал алкохол, в резултат на което ставал агресивен към близките си и непрекъснато се карал с баща си.

В злополучната нощ се прибрал от работа и двамата мъже се скарали. Асен М. се разгневил и нанесъл побой на родителя си, при който пострадалият паднал по стълбите. На следващия ден И. М. се почувствал зле и бил откаран в болницата във Велико Търново. Въпреки проведеното лечение на 1 септември издъхнал в болничното заведение от причинените травми.

Делото срещу Асен М. е насрочено за 31 октомври в Окръжния съд във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА