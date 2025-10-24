Кафене с детски кът „Балончето“ – свят на игри, усмивки и вълшебни спомени

Любимото място за малчугани във В. Търново предлага дневни забавления и тематични партита за всеки повод

КАФЕНЕ С ДЕТСКИ КЪТ „БАЛОНЧЕТО“ НА УЛ. „КОЗЛОДУЙ“ №45 ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО Е ЧУДНО МЯСТО ЗА МАЛЧУГАНИ, В КОЕТО ДЕТСКИЯТ СМЯХ НИКОГА НЕ СТИХВА. Там родителите могат да се отпуснат и отпият любимите си напитки, докато мъниците се впускат в приключения и веселие.

„Балончето“ е отворено всеки ден от 9:30 до 20:00 ч., а когато има празненства, работното време се удължава.

През деня деца могат да посещават къта за свободна игра, а когато се изморят от лудории, да похапнат топли сандвичи, палачинки и впечатляващи десерти.

В залата за родители има телевизор, на който се излъчва в реално време какво се случва в детския кът.

За малките посетители са осигурени множество атракции като басейн с топки, пързалки, колички и други забавни съоръжения, като малчуганите под 1-годишна възраст трябва да са придружени от родител.

В „Балончето“ всяко парти е специално. За рождените дни са предлагат няколко пакета, съобразени с възрастта и интересите на детето.

Стандартният пакет включва 2 часа игри с аниматор, рисунка на лице, тематична украса, храна и арт платно с отпечатъци от ръчичките на децата.

Арт партито пък предлага цели 3 часа забавление и творчество за деца от 6 до 11 години. Всичко се осигурява от заведението – стативи, боички, четки и платна. Разбира се, и при тази опция има почерпка.

Тематичното парти е с продължителност 2 часа и половина. Ангажирани са двама аниматори, има рисунка на лице, специална декорация и куп други изненади.

Истински щастливи емоции са гарантирани и при пакета, даващ възможност малчуганите да се забавляват с любимите си герои – Стич, Панда и други. Тези образи оживяват с помощта на огромни костюми.

Родителите няма да сгрешат, ако изберат и цирково парти за рожден ден. Три часа аниматори и фокусник забавляват празнуващите и ги потапят в света на магията и илюзиите. Този вид парти е подходящо за деца от 4 до 7 години.

На място се предлага и парти за погача на бебе. Пакетът включва персонализирана питка, тематична торта, домашни макарони, сладки и балони.

По време на частните партита залата за възрастни и детският кът са запазени само за гостите, без достъп на външни лица

През лятото „Балончето“ организира водни партита в парк „Дружба“, който е в непосредствена близост. Така забавлението се пренася навън, а малчуганите преживяват истински вълнуващи емоции с над 200 водни балона, водни пистолети, сапунени мехури и др.

От идното лято центърът ще предлага и занималня за ученици. Тя ще е неучебна, но изключително забавна, с двама гледачи и много игри на открито. Подобни занимания се планират и за есенната и пролетната ваканция.

На 31 октомври в „Балончето“ предстои целодневно Хелоуин парти с програма и почерпка. Децата са поканени да дойдат с любимите си костюми за празника, а програмата ще продължи от 8:30 до 20:00 ч. Необходимо е предварително записване на телефон 0889 078 877 или на фейсбук страницата „Балончето – кафе с детски кът“.

До края на март 2026 г. „Балончето“ предлага приятна изненада за редовните си посетители. При пет свободни игри шестата е напълно безплатна.

