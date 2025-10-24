Ванеса
Горещи новиниОбщество

Канят на благотворителна HIIT тренировка в подкрепа на Ванеса

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Велико Търново ще бъде домакин на благотворителна HIIT тренировка, чиято цел е да помогне на 25-годишната Ванеса в битката ѝ с рядка и агресивна форма на рак – първичен медиастинален дифузен В-едроклетъчен лимфом.

Събитието ще се проведе тази събота, 25 октомври, от 15:00 часа на стадион „Ивайло“.

Тренировката ще бъде водена от Пламен Цонков – кондиционен треньор и инструктор по HIIT и Табата, който кани всички желаещи да се включат в каузата. Минималната подкрепа за участие е 10 лева, а събраните средства ще бъдат дарени за лечението на Ванеса. Организаторите призовават хората от старата столица да се включат активно и да покажат, че заедно можем да дадем надежда и сила в труден момент.

Вижте още

Слагат ограничителни колчета на опасни участъци в Хаинбоаз и по пътя Русе- Велико Търново

Стилян Найденов 903 четения 0

Събират зимни дрехи за бедни семейства във Велико Търново

Галина Георгиева 4175 четения 0

Търновецът проф. Пламен Кинов извърши уникална операция на колянна става

БОРБА БГ 3866 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *