Къде ще спира токът в понеделник /27 октомври/

На 27.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Полски Тръмбеш: североизточната част на с. Раданово, бензиностанция Петрол АД – гр. Полски Тръмбеш, Консорциум Агробизнес АД – гр. Полски Тръмбеш, България САТ ЕАД – гр. Полски Тръмбеш, ТП Булгарплод-Светлана Тодорова Спасова, с. Орловец, военно формирование 38040 с. Орловец, ЮНАЙТЕД ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ ЕООД – с. Орловец, МТТ А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД – с. Орловец и МКРУ ФЕЦ Солар 04 Полски Тръмбеш.

На 27.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Полски Тръмбеш: с. Полски Сеновец, с. Стефан Стамболово, МТП 12 Полски Сеновец Цетин България ЕАД и БКТП Кишлика Полски Сеновец ФЕЦ ЕЛИТ-94 ЕООД.

На 27.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч. поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Полски Тръмбеш: МТП 1-Училището с. Раданово.

На 27.10.2025 г. в периода 9:00 ч. до 9:30 ч. и от 15:30 ч. до 16:00 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в районите на община Полски Тръмбеш: югозападната част на с. Раданово и с. Петко Каравелово.

Община Горна Оряховица: с. Поликраище, североизточната част на с. Първомайци, ДП НКЖИ Поделение СТ (спирка Акация), Грейн комерс ЕООД, Планета 98 ООД, ППК Росица (кравеферма), Агростил-2009 ООД, ЕТ Сайманс-АТанас Симеонов, ЕООД Данито комерс, Балкан ООД, Брамас 96 АД, ЗП Румен Тодоранов, ЕТ К.В.Н – Колю Николов, ЕООД Съни 2001, Крис Рум ЕООД, Максима 2008 ООД, Катани ЕООД, Томо Начев Вълев (Ферма щрауси), Си Ди Транстрейд ЕООД, помпена станция – Консорциум Агробизнес АД ООД, Максима 2008 ООД, ПГ СС Боруш с. Крушето, Регионален исторически музей с. Никюп, Помпена станция – Планета 98 ООД.