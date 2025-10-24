Община Велико Търново ще прави старчески дом в Беляковец на терена на поделение

Община Велико Търново си иска от държавата имот от 31 дка в Беляковец, което допреди години беше свързочно поделение, но вече е с отпаднала необходимост.

Целият парцел с построени в него 8 сгради е под управлението на Министерството на съобщенията и транспорта от 2021 г., но попада в списъка на държавата за продажба. Отделно 3 масивни сгради в имота, строени през 1985 г., са с акт за частна държавна собственост от 2002 г. – гараж, жилищен блок и учебно-административен блок „Беляковец“.

И тъй като Общината постоянно има потребност от допълнително количество сгради за обществени нужди, желае чрез областния управител имотът да й бъде прехвърлен безвъзмездно.

Единият от тях, в началото на селото, би могъл да се превърне в старчески дом след съответния ремонт и привеждането му съобразно изискванията за подобна институция. Идеята, подкрепена със становище до кмета Даниел Панов и съответно Общинския съвет, е на кметицата на селото Албена Беренска. Някои от причините грижата за възрастни хора да намира все по-широко приложение са застаряването на населението, а недостатъчният капацитет на държавните старчески домове ще подтикват хората да търсят по-добре поддържани алтернативи.

Местоположението и характеристиките на имота осигуряват достъпност, добре поддържана битова и околна среда, достатъчно спални помещения, помещения за социални контакти, за хранене, санитарни помещения и други с улеснен достъп до тях.

На предстоящата сесия Общинският съвет трябва да делегира права на кмета Даниел Панов да проведе необходимите административни процедури по прехвърляне на собствеността. Постоянните комисии към местния парламент вече са дали положителни становища.

Ана РАЙКОВСКА