Петър Найденов, Генчо Петков и Мирослав Качаманов са победители във фотоконкурса за архитектурното наследство
На специално тържество на 23 октомври бяха наградени победителите от фотоконкурса „Архитектурното наследство на Велико Търново“. Той бе организиран от сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България“ и е посветен на 840 години от въстанието на Асен и Петър, 155 години от основаване на Търновската архиепископия и отбелязване на Световния ден на архитектурата. Най-добрите творби от конкурса бяха подредени в изложба в музей „Възраждане и Учредително събрание“.
Въпреки сравнително краткия срок след обявяването на конкурса, той успя да мобилизира 27 участници, които се включиха със 66 творби. От тях 58 се състезаваха в раздел „Съвременни фотографии, вдъхновени от архитектурното наследство на Велико Търново”, а 8 в категория „Стари фотографии“. Снимките бяха оценявани от жури в състав: фотографът Никифор Тодоров, преподавателят във Факултета по изобразителни изкуства на ВТУ доц. Борис Желев и председателят на сдружението организатор Станислав Стоянов.
Първа награда в категорията за съвременна фотография беше присъдена на Петър Найденов, запечатал с обектива си Патриаршията на Царевец в утрото на 1 януари 2025 година. Наградата за второ място спечели големият великотърновски фотограф Генчо Петков с живописната си снимка, цялата в златисто, съчетала в различни планове река Янтра през зимата, Владишкият мост, крепостната стена на Царевец и Патриаршеския храм.
Трета награда бе за Мирослав Качаманов, за кадъра му от вътрешността на храма „Свети Николай“ във Велико Търново.
В категорията „Стари фотографии” беше отличен Георги Байчев, предоставил снимка от Общинското управление в Търново (Конака) от 1911 година.
Наградите са парични премии, осигурени от сдружението „Велико Търново – историческа и духовна столица на България”.
Ана Райковска
Сн. авторката