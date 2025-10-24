След 80 години преиздадоха книга на местен поет, помогна народен представител

Единствената стихосбирка на поета Кръстю Борисов беше преиздадена 80 години след първия тираж през далечната 1945 г.

Книгата ще достигне до читателите след 8 десетилетия с подкрепата на народния представител от „БСП – Обединена левица“ Мариана Бояджиева, която пое ангажимент да помогне за преиздаването.

Кръстю Борисов е роден в Дебелец на 28 ноември 1925 г. и умира от туберкулоза малко преди да навърши 19 години. Той е бил известен със своите антифашистки виждания, а литературните критици определят творбите му като силно въздействащи и в крак с поетичните течения преди средата на XX век.

Част от творбите му имат и съвременно звучене, а написаните от него стихотворения са предадени за печат преди 80 години от неговия баща Борис Попов.

В новото издание е запазена автентичната визия на първата книга, а коректор е младият поет Димитър Драганов, който е възпитаник на Великотърновския университет. Книгата излиза от издателство „Булгарресурс“.

Днес в Дебелец на името на Кръстю Борисов е кръстена улица, а преди години беше учреден и литературен клуб в чест на рано починалия поет.

Екип „Борба“