Стартираха дейностите по укрепване на участъка между Велико Търново и Горна Оряховица в подножието на с. Арбанаси

Стартираха дейностите по укрепване на участъка от републиканския път между Велико Търново и Горна Оряховица в подножието на с. Арбанаси, където е засегната част от банкета.

Укрепителните мероприятия ще продължат до края на октомври. Заради ремонтните дейности пътят Велико Търново – Горна Оряховица в участъка до с. Арбанаси е затворен. Обходният маршрут е през Южния пътен възел, главен път I-4 Велико Търново – с. Шереметя, общински път с. Шереметя – с. Арбанаси. В участъка от с. Арбанаси до Горна Оряховица републиканският път е отворен.

