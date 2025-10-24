Студенти се срещнаха с представители на дирекция „Инспекция по труда“

Студенти от Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се срещнаха с представители на дирекция „Инспекция по труда“. Срещата се проведе по инициатива на ръководството на факултета.

Събитието се организира по повод Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, а темата беше „Кампания за трудовите права на младежите“.

Лекторите – старши юрисконсулти Стефка Стефанова и Мария Костадинова, запознаха студентите с техните основни права и задължения при започване на трудова дейност, както и с начините за защита при нарушения на трудовото законодателство.

В срещата участваха студенти от различни специалности и курсове, което позволи обмен на гледни точки и идеи. Инициативата имаше за цел да обогати знанията им и да ги подготви по-добре за бъдещата им професионална реализация.

Контактът с практиците от Инспекцията по труда даде на студентите възможност да разберат как законодателството се прилага в реалната работна среда и кои са най-честите предизвикателства и решения при спазването на трудовите права.

Снимка: ВТУ