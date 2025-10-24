Ученици от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“ бяха наградени във връзка с Международния ден на художника

Международният празник на художника вдъхнови талантливите ученици от ЧПГ „Американски колеж – Аркус“, които участваха със свои творби в училищен конкурс.

Тържествено връчване на наградите по изобразително изкуство се състоя в училищещо, където беше представена изложба с най-добрите творби.

Иван Бошнаков от 6 „а“ клас получи отличието в категория „Нефигуративна композиция“, а Елена Дойчева от 7 „а“ клас беше отличена в категория „Дизайн на буквата“. Виктор Петров от 7 „а“ клас беше определен като изявен ученик в клуб Art & Design, а Магдалена Ангелова от 8 „а“ клас получи награда в категория „Книга и илюстрация“. Отличена беше и Айя Драгнева от 9 „а“ клас в категория „Живопис“, а Михаела Михайлова от 9 „а“ клас спечели категорията Pop Art. Мария Пересаляк от 9 „б“ клас получи отличие в категория Street Art, Сиана Георгиева от . „в“ клас беше наградена в категория „Футуризъм“, а Магдалена Бояджиева от 9 „в“ клас беше предпочетена от журито за категория „Сюрреализъм“. Виктория Байчева от 11 „в“ клас беше наградена в категория „Плакат“.

Специална награда за колективно творчество в категория „Репродукции“ по мотиви от творчеството на Владимир Димитров – Майстора, беше присъдена на всички ученици от 10 „б“ и 10 „в“ клас за цялостен принос и вдъхновение.

Празникът в училището се превърна в триумф на въображението, цвета и идеята, че изкуството е пътят към по-красив и смислен свят.

Михаил МИХАЛЕВ