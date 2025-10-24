Ученици се евакуираха за по-малко от 3 минути

За по-малко от 3 минути всички ученици, учители и служители успяха да се евакуират от сградата на ЧПГ „Американски колеж – Аркус“.

Това се случи по време на проведеното обучение във връзка с изпълнение на Плана за защита при бедствия на пребиваващите.

По време на евакуацията всички запазиха спокойствие и спазиха утвърдената схема за напускане на учебните зали и движение към изходите. Тема на тренировката бе: „Действия на учениците, учителите и администрацията при пожар“.

Ден преди това експерти от НЗОК разясниха спецификата на здравното осигуряване в България по време на среща с учениците от 10-и, 11-и и 12-и клас. Полезна бе информацията за достъпа до „Е-услуги на НЗОК” и възможностите, които платформата предлага. Колежаните научиха каква е процедурата при временна смяна на личен лекар, кога се подава декларация за заплащане на здравноосигурителни вноски и как могат да запазят здравноосигурителните си права при продължаване на обучението във вуз в чужбина.

Михаил МИХАЛЕВ