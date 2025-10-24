В Горна Оряховица започна санирането на първите 2 от общо 10 блока

С кратки церемонии започна енергийното обновяване на 2 жилищни блока в Горна Оряховица, съответно на ул. „Ангел Кънчев“ № 84, вх. А, Б, В и Г и на адрес ул. „Борима“ № 8 – 10.

Проектът трябва да е приключил до 30 юни 2026 г. Общата му стойност е 2 359 381,95 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по Механизма за възстановяване и устойчивост е 1 972 598,02 лв., а националното съфинансиране е в размер на 386 783,93 лв. Община Горна Оряховица е администратор, а краен получател на помощта е Сдружение на собствениците „Изгрев 84“. След приключване на проекта многофамилната жилищна сграда ще достигане клас на енергийно потребление „А“, ще се удължи жизненият й цикъл, ще се подобри микроклиматът и състоянието на 90-те жилища в нея.

Модернизирана след приключване на проекта ще е и многофамилната жилищна сграда на ул. „Борима“ с 84 апартамента. За нея общата стойност на договора е 2 260 292.27 лв., от които безвъзмездната помощ е 1 889 083,71 лв., национално съфинансиране е 370 408.56 лв., а собственият принос на Общината – 800 лв.

Проектите за обновяване на общо 10 блока в Горна Оряховица получиха одобрение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост, като работата и по останалите предстои официално да започне.

Ана РАЙКОВСКА