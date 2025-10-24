Едно изречение живот
Общество

Велико Търново се включва в националната инициатива „Едно изречение живот“ по повод Световния ден за борба с инсулта

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Велико Търново се присъединява към националната инициатива „Едно изречение живот“, организирана от Асоциацията за инсулт и афазия по случай Световния ден за борба с инсулта – 29 октомври.

Тази година асоциацията отправя към всички общини в страната един семпъл, но дълбоко въздействащ апел – да споделят изречение, което може да спаси човешки живот.

„Ако някой до вас внезапно не може да говори, не може да се усмихне симетрично или не може да вдигне ръка – това е инсулт – позвънете веднага на 112“.

С това послание асоциацията и Община Велико Търново призовават гражданите да бъдат информирани и бдителни към признаците на инсулт, защото всяка минута е решаваща за спасяването на живот.

Инициативата насърчава всички да споделят това изречение в социалните мрежи, като го означат с хаштаг #ЕдноИзречениеЖивот.

