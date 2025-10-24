Великотърновски ученик стана председател на комисия в Народното събрание

Мехмед Куюмджиев – ученик от Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико Търново, взе участие в инициативата „Мениджър за един ден“ в Народното събрание на Република България.

В рамките на програмата той имаше честта да бъде председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

В рамките на един ден Мехмед наблюдава част от пленарното заседание на парламента, запозна се с неговата структура и дейност, както и присъства на заседание на Комисията по здравеопазване.

Младежът се срещна с доц. д-р Силви Кирилов – министър на здравеопазването, и с проф. д-р Костадин Ангелов – председател на Комисията по здравеопазването. Също така разговаря с народните представители Халил Летифов (зам.-председател на ПГ „Движение за права и свободи – Ново начало“) и Гюнай Далоолу (член на ПГ и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред).

От над 1200 кандидати от цялата страна Мехмед е един от 25-имата избрани участници, които имаха възможността, макар и само за ден, да станат част от работа на Народното събрание. „Вярвам, че младите хора могат да мислят държавнически, да бъдат активни и да градят доверие между институциите и обществото“, сподели той.

Мехмед Куюмджиев е председател на Ученическия съвет към СПГИ, регионален представител на Северен централен район и секретар „Вътрешна комуникация“ в Националния ученически парламент.