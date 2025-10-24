Въстанието на Асеневци оживя с 3d мапинг шоу в църквата „Св. Димитър“

Въстанието на славните братя Асен и Петър оживя с интериорно 3d мапинг шоу в църквата „Св. Димитър“ във Велико Търново. Стените на храма, където преди 840 години Асеневци вдигат българския народ срещу византийските поробители, се превърнаха в своеобразен екран за проекторите, които върнаха историята назад.

Целия интериор на църквата беше платно за разказа на българското величие, за дръзновението на Асен и Петър да се опълчат срещу император Исак II Ангел и да извоюват мечтана свобода, която той е принуден да признае с мирен договор.

Спектакълът е с продължителност около 10 минути, а негови автори са професионалистите от Elektrick Me. Компанията работи в сферата на анимацията, сценичния дизайн и 3d мапинга. За последните 15 години в тяхното портфолио влизат над 800 проекта в България, Китай, Казахстан, Франция, Япония, Сингапур и други държави. През септември студиото спечели 1-во място в Букурещ по време на най-голямото събитие в света, посветено на 3d мапинга. Оттам те се пренесоха в храма „Св. Димитър“ във Велико Търново за ново предизвикателство.

„Доста голямо предизвикателство беше да направим спектакъла, защото църквата е с много чупки, чисто архитектурно.

Беше техническо предизвикателство и резултата е много добър. Правим всичко с проектори и анимация. В Букурещ спечелихме първо място на най-големия фестивал, ние сме създатели и на шоуто на Асеневци. За нас няма значение, че сега правим шоу на малка площ, за нас е важно усещането, което създаваме за хората“, сподели за „Борба“ Владимир Грънчаров от Elektrick Me. Той обясни, че екипът му се подготвя за голям фестивал в Китай и за проекти в още няколко български общини до края на годината. Според Владимир Грънчаров обаче голям фокус за тях е било мапинг шоуто „Дързостта на царете“ в храма „Св. Димитър“, защото според него от Велико Търново е тръгнала мултимедийната революция в страната.

Излъчванията в църквата започнаха още в петък сутринта. Посетителите обаче бяха изненадани да разберат, че шоуто се заплаща в този ден, въпреки че предварително беше анонсирана друга информация. Организаторите от Общината разпространиха към медиите програма, за която поясниха, че на 24, 25 и 26 октомври 3d мапинг шоуто ще е безплатно, а платените излъчвания ще бъдат на 27 и 28 октомври. В последствие за безплатни бяха обявени само дните 25 и 26 октомври.

3d мапинг шоуто в църквата „Св. Димитър“ е част от програмата, с която Община Велико Търново отбелязва 840 години от въстанието на Асен и Петър. В същата програма беше посочено, че на 24 октомври в 9.00 часа ще бъде изграден средновековен лагер на Царевец с участието на ренеактори. Това обаче също не се случи по график, въпреки че до 11.00 часа времето беше приятно и нямаше дъжд.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът