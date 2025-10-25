Хора от цялата страна пристигат, за да се насладят на уникалния деликатес и богата програма

ШЕСТВИЕ СЪС 124-МЕТРОВО БЪЛГАРСКО ЗНАМЕ И ПОЧЕРПКА С БАНИЦА С ЕЛЕНСКИ БУТ ДАДОХА СТАРТ НА НАЙ-ПОСЕЩАВАНЕТО СЪБИТИЕ В БАЛКАНСКОТО ГРАДЧЕ.

Под звуците на Етрополската духова музика трибагреникът се изви по калдъръмите улички от централния площад до стадион „Чумерна“. Дължината на флага не бе случайно избрана, а вдъхновението на организаторите идва от символичната нишка, обединяваща 124-те населени места в община Елена.

Десетки сергии и дървени щандове висят отрупани с Еленски бутове, напомняйки, че кулинарната традиция на Балкана винаги ще е жива. Ароматен пушек се издига над скари, а на място всеки може да си купи от най-впечатляващите месни деликатеси и вкусотии.

Тази година водещ на събитието е актьорът Ненчо Балабанов, който пред публиката сподели, че изпитва огромна любов към Елена, защото 7 години е живял в градчето.

„В миналото нашите предци са казвали на своите гости „Добре дошли на сбора“, който се е провеждал всяка година по Димитровден. Знаете какъв е бил сборът в Елена – още по-пищен и пъстър, защото градът е бил център на занаяти, приветства гостите кметът на Елена инж. Дилян Млъзев. – Домакините са приготвяли къщите, занаятчиите са приготвяли своята стока, а производителите на Еленски бут са режели чак на Димитровден миналогодишните бутове.

Така през 2012 г., след като дълги години тази традиция е била позабравена, заедно с Местния съвет по туризъм, а от скоро и със Сдружение „Еленски бут“ провеждаме този празник.

Еленският бут е само един от множеството кулинарни продукти, които произвеждаме, но може би е най-известният в цялата страна.

Еленският бут е наслада за небцето и нещо, което всеки поне веднъж в живота си трябва да опита. А опита ли – няма забравяне“, заяви кметът на община Елена.

Официални гости на мероприятието бяха Йорданка Чобанова – ръководител на представителството на Европейската комисия в България, депутатите Димитър Николов и Михаил Митов, Юлия Ликоманова-Мутафчиева – областен управител на Велико Търново, кметовете инж. Емануил Манолов и Васил Христов, старши комисар Красимир Кръстев, Атанас Урджанов – председател на Асоциацията на месопреработвателите у нас, и др.

„Добре дошли сте на този уникален за България фестивал. Мезетата в Елена са едни от най-добрите в цял свят“, каза Стилян Савов, председател на Местния съвет по туризъм

„Традициите на Балкана са уникални. Дай Боже догодина да направим още по-хубав празник и тогава Еленският бут да има защитено географско указание“, заяви Атанас Урджанов, председател на Асоциацията на месопреработвателите.

След официалната част по откриването започна концерт на Валя.

До края на днешния и в неделния ден посетителите на празника могат да се насладят на пъстри сергии с месни продукти като суджуци, пастърми, луканки, сушени ребра, кайзери, джолани и много други.

Цените на най-желания деликатес – Еленския бут, варират от 30 до 45 лв. за килограм, а интересът е огромен. Хората се спират, снимат се с мръвките, опитват и купуват. Продавачите пък с усмивка споделят трайната на уникалния Еленски бут – сол, чист въздух, мерак и любов.

На място има изложени също вино, мед, гъби, сирена, баклава, чайове, козметика, билки, сувенири, ножове, дървени дъски за рязане и т.н.

Допълителен колирит на празника внасят изложба-базар на печива и фотокът за снимки за спомен.

Тази вечер на централната сцена ще има концерт на Глория, а утре, когато празникът на Еленския бут продължава в пълния си блясък – ще се изявят Поли Паскова и Володя Стоянов.

Очаквайте още новини от празника.

От мястото на събитието Галина ГЕОРГИЕВА