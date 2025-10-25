ВКС окончателно: Девет години затвор за шофьора, убил Ферарио Спасов при катастрофа
След уважен протест на Окръжна прокуратура Ловеч, поддържан от Апелативна прокуратура Велико Търново, предаденият на съд за катастрофата, при която бе убит Ферарио Спасов, ще изтърпи окончателно наказание от 9 години лишаване от свобода.
След окончателно решение на Върховен касационен съд /ВКС/ Начо Пантелеев от Лясковец е лишен и от право да управлява МПС за срок от 11 години.
Окръжен съд Велико Търново осъди Начо Пантелеев на 5 години затвор и на 5 години лишаване от право да управлява МПС.
След протест на Окръжна прокуратура Ловеч и след като бяха уважени доводите на Апелативна прокуратура Велико Търново,
Апелативен съд Велико Търново измени присъдата на първоинстанциония съд, като увеличи наказанието.
25-годишният Начо Пантелеев е признат за виновен и осъден за това, че на 11 ноември 2023 г., на първокласен път София-Варна, в близост до с. Шереметя, при управление на лек автомобил, нарушил правилата за движение по пътищата – чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), движейки се със скорост 165 км/ч при разрешена скорост за движение извън населено място 90 км/ч и предизвикал пътнотранспортно произшествие с движещия се в същата посока към гр. Велико Търново лек автомобил, управляван от Ферарио С., с което по непредпазливост причинил смъртта му, като деянието представлява особено тежък случай.
Съдебният състав на ВКС счита, че извършеното деяние се характеризира с висока степен на обществена опасност с оглед настъпилите вредни последици, изключително грубото нарушение режима на скоростта, несъобразяване с конкретната пътна обстановка, метеорологичните условия на пътя, както и със застрашаването безопасността на останалите участници в движението.
Посочените множество предишни нарушения на правилата по ЗДвП, преобладаващата част от които са за превишаване на максимално разрешената скорост, в своята съвкупност налагат извода, че процесното деяние не е инцидентна проява на несъобразяване с нормативно установените правила, а е реализация на тяхната неизбежна кулминация, за което административно-наказателната отговорност не е оказала необходимото поправително и възпитателно въздействие.
Решението на ВКС е окончателно и предстои присъдата да бъде приведена в изпълнение.
Веселина АНГЕЛОВА