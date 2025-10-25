АК „Трапезица-1957“ с четири медала от Балканиадата по спортно катерене

Четири медала спечелиха състезателите на Алпийски клуб „Трапезица-1957“ на провелото се във Варна Балканско първенство по спортно катерене за деца, юноши и девойки. Отборът на великотърновския клуб беше достойно представен от състезатели във всички възрастови групи и завоюва два златни и два бронзови медала в дисциплината трудност. Илияна Петрова спечели златото при девойките U21, а Александър Дражев стана шампион при юношите U17. Бронзови отличия взеха Борис Шомов при юношите U17 и Георги Даскалов при юношите U21.

„Поздравления за всички участници за упоритата работа и спортния дух! Благодарности към организаторите Varnaclimbing – Sport & Rock Climbing Club за отличното провеждане на състезанието“, коментираха треньорите Юлия Керемидчиева и Иво Гецов.