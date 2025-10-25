Хандбалистите на „Локомотив“ с нова победа, удариха и „Пирин-64“ (Гоце Делчев)

Велико Търново бе арена на зрелищен сблъсък от четвъртия кръг на елитната хандбална група, в който ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица) посрещна отбора на „Пирин-64“ (Гоце Делчев). Срещата се игра в ДКС „Васил Левски“. Двата отбора предложиха много динамика, емоции и красив хандбал. В крайна сметка „железничарите“ се наложиха с убедителното 38:29(17:19).

„Локомотивци“ стартираха по-съсредоточено и поведоха с 3:1 в първите минути, налагайки своя стил на игра. Домакините демонстрираха добра организация в защита и ефективност в нападение, което им позволи да поддържат преднина в резултата до средата на първото полувреме 11:7. Последваха силни моменти за гостите от Гоце Делчев. Водени от младежкия се устрем и желанието за победа, състезателите на „Пирин-64“ до 23-ата минута успяха да възстановят равновесието 14:14. Напрежението се повиши, а играта се изостри, като резултатът премина през още две равенства 16:16 и 17:17. В самия край на полувремето “неврокопчани” отбелязаха два гола и се оттеглиха на почивката при резултат 17:19.

След подновяването на играта „железничарите“ излязоха на игрището преобразени . С агресивна защита и бързи атаки за пет минути изравниха 20:20, а малко след това и обърнаха резултата в своя полза 22:21. Натискът на „Локомотив“ се засилваше с всяка изминала атака и до средата на полувремето резултатът вече бе 27:23. До последния съдийски сигнал домакините не позволиха на „Пирин-64“ да се върне в мача и заслужено триумфираха с категоричното 38:29. Това беше четвърта победа за “Локомотив” който е лидер във временното класиране с пълен актив от точки.

“Локомотив”: Георги Маринов, Любен Иванов, Михаил Пенев, Станислав Добрев, Петър Николов, Любослав Димитров, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Нейчев, Николай Генов, Божидар Симеонов, Златомир Колев, Иво Иванов, Велизар Драганчев, Пламен Катрев.